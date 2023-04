Vlasnik firme "Mega-drvo" nakon požara: Najvažnije je sačuvati radnike, pomoć obećali gradonačelnik i predsjednik

Vlasnik bijeljinskog preduzeća "Mega-drvo" Svetozar Ostojić rekao je da je šteta nastala od požara u pogonima tog preduzeća, prema prvim procjenama, veća od 15 miliona KM

Izvor: Bijeljina Danas

Kaže da je sada najvažnije sačuvati radnike do obnove proizvodnje, kao i da mu je pomoć ponudio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Ostojić je naveo da u požaru izgorjela kompletna proizvodnja namještaja, tehnička priprema, proizvodnja masivnih ploča i jedna sušara, te da je procijenjena šteta 15 miliona KM i više.

Preostalih još 20 sušara i magacin nisu zahvaćeni požarom.

"Do požara je došlo kada sam najviše strahovao, vikendom, kad nema puno ljudi, oko 6.00 časova u jednom pogonu pa se proširio na drugi, treći i četvrti", dodao je Ostojić.

On je pojasnio da je to oko 15.000 do 20.000 metara kvadratnih površine objekata u kojima su se nalazile mašine čije cijene dostižu i milionske cifre.

Prema njegovim riječima, ovo preduzeće ima svu hidrantsku mrežu, sistem od stotinjak mlaznica, ali je problem bila noćna smjena i što nema ljudstva.

Ostojić je zahvalio vatrogascima iz Bijeljine, Ugljevika, Lopara, Janje koji su došli da gase požar.

"Ali u ovakvim situacijama u drvnoj industriji ključno je prvih pet-deset minuta, poslije, kada uhvati, to je kao barut, drvo je to, sve je suvo", pojasnio je Ostojić.

Ostojić je rekao da vatra još nije ugašena.

"Još se borimo da se ne proširi na upravnu zgradu. Ostala je još stolarija, manji dio od proizvodnje koji nije zahvaćen", dodao je on.

Ostojić je rekao da su ga već zvali i ponudili pomoć predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac, te predstavnici bijeljinske gradske uprave.

"Dodik je izrazio žaljenje i rekao da će pomoći koliko je u njegovoj moći", rekao je Ostojić.

On je naveo da je načelnik opštine Lopare Rado Savić lično došao sa saradnicima, kao i načelnik Policijske uprave Bijeljina Stjepan Terzić, a tu su i ekipe policije, inspektori, vatrogasci i druge službe.

Ostojić kaže da je preduzeće osigurano prije četiri-pet godina i da je osiguranje svake godine obnavljano.

"Ista cifra je bila, tako da sada po ovim novim cijenama ne možemo ni pola opreme nabaviti za taj novac, ako bude u redu sa tim osiguranjima", istakao je Ostojić.

On je naveo da je najveće pitanje kako sačuvati 350 zaposlenih.

"Nama treba nekoliko mjeseci da bismo ovo očistili, popravili. Sada se oprema zbog ukrajinske krize čeka šest do 12 mjeseci. Zamajac koji smo imali 30 godina sada je to presječeno odjednom", rekao je Ostojić.

On je naveo da to znači da će svi dobavljači ovog preduzeća sada preusmjeriti svoje proizvode na druge strane i da je pitanje kako će ih vratiti za nekoliko mjeseci.

"Naši zapadni kupci sada su prinuđeni da se snalaze, a kada se snađu, onda je pitanje koliko će ih se vratiti", ukazao je Ostojić.

On je naveo da je najvažnije kako u narednih šest do osam mjeseci, ili koliko bude potrebno, obezbijediti minimalac radnicima, što je oko 350.000 KM mjesečno, da bi ih sačuvali.

"Ako njih raspustim u današnjoj situaciji teško ih je ponovo okupiti, ljudi moraju imati hljeb, osnovno za život. Trudićemo se, vidjećemo šta ćemo i kako ćemo, napravićemo plan. Najvažnije je sačuvati ljude koje smo sticali 20 i nešto godina. Svi su obučeni za ove poslove. U današnje vrijeme kada nema nikakvih, maltene, slobodnih radnika ja ovo moram sačuvati kako znam i umijem", dodao je Ostojić.

Starješina bijeljinske Vatrogasne teritorijalne jedinice Mile Spasojević rekao je Srni da su vatrogasci stavili pod kontrolu požar u kojem su izgorjele četiri hale bijeljinskog preduzeća "Mega-drvo" i pričinjena velika materijalna šteta.