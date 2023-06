Pitanje koje je podijelilo stručnu javnost: Treba li krivično da odgovaraju i djeca mlađa od 14 godina?

Dok advokati misle da bi tu granicu trebalo spustiti možda i na 12 godina, postoje i mišljenja da sadašnju starosnu liniju ne treba dirati.

Izvor: Screenshot/Youtube/RTV Lukavac

Dok advokati misle da bi tu granicu trebalo spustiti možda i na 12 godina, postoje i mišljenja da sadašnju starosnu liniju ne treba dirati. Advokat Miloš Stevanović kaže da mišljenje koje prevladava među kolegama s kojim je bio u kontaktu jeste da granicu treba spustiti ispod 14 godina, iako bi to za posljedicu imalo kompleksne izmjene krivičnog zakonodavstva u Srpskoj i BiH.

"Mislim da bi, u vezi s tim, trebalo da bude sprovedena jedna velika stručna rasprava te da bi tu granicu trebalo spustiti možda čak, usudio bih se da kažem, i na 12 godina, s obzirom na to da su djeca svjesna šta rade. Ovdje treba naći neki društveni konsenzus", rekao je Stevanović.

S takvim prijedlogom ne slaže se Gordana Rajić, ombudsman za djecu Republike Srpske, koja kaže da je problem u tome što se i dalje bavimo posljedicama, a ne uzrokom.

"Kažnjavanje djece neće riješiti problem. Zapravo, ključ je u tome da mi promijenimo svoj stav i pristup prema djeci. Svojim modelom ponašanja moramo im pružiti primjer", navela je Rajićeva.

I Irena Joldžić, direktorica Centra za socijalni rad Banjaluka, takođe kaže da ova ustanova smatra da ne treba pomjeriti starosnu granicu krivične odgovornosti maloljetnika sa 14 na 12 godina. Zakonom se, kaže, može pomjeriti starosna granica krivične odgovornosti maloljetnika, ali se postavlja pitanje da li se postiže svrha.

"Smatramo da nije cilj da imamo što više krivično odgovornih maloljetnika, nego da se radi na prevenciji i edukaciji djece, roditelja i društva u cjelini da bismo izbjegli negativne pojave u društvu", kaže Joldžićeva, pišu "Nezavisne novine".

Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike, povodom slučaja u Lukavcu, istakao je da je socijalna zaštita dovoljno dobro normirana, ali da se moraju preduzeti dodatne mjere kako bi na terenu imali bolje rezultate.

Dodaje da je još 2019. godine, nakon ubistva Denisa Mrnjavca u Sarajevu, Centar za socijalni rad, odnosno Kanton Sarajevo, podnio zahtjev Federalnom ministarstvu pravde da se u odredbama Krivičnog zakona socijalni radnici prepoznaju kao službena lica, kako bi neometano i bez straha mogli obavljati svoj posao koji im normama iz oblasti socijalne zaštite jeste u nadležnosti.

"Kako sam obaviješten, nikad nije došlo do izmjene tog člana 1. u Krivičnom zakonu i, evo, trebalo je nešto da se desi da nam to dođe u fokus. Ne znam zašto to nije urađeno 2019. godine, ali znam da ću ja odmah podnijeti zahtjev da se ovaj član Krivičnog zakona hitno mijenja", najavio je Delić.

Inače, postoje tvrdnje da je učenik, koji je osumnjičen da je u srijedu teško ranio nastavnika u Osnovnoj školi "Lukavac Grad" Nedima Osmanovića (38), iste večeri je prebačen na Dječju psihijatriju u Sarajevu, jer Tuzla nema takvo odjeljenje.

Problem je, kako se tvrdi, nastao kada je dječak trebalo da bude smještan u Odgojni centar, za šta je bila potrebna saglasnost oca, ali je otac nije dao.

Otac maloljetnika je uhapšen. On je saslušan u policijskoj stanici Lukavac. Postoje tvrdnje da je pištolj iz kojeg je, kako se sumnja, dječak upucao nastavnika, zapravo registrovan na njegovog pokojnog djeda, ali ga otac nije predao nadležnoj policijskoj stanici. U svakom slučaju pucnjave u Lukavcu je još jedan alarm za uzbunu, a oglasili su se i iz lokalnog Centra za socijalni rad.

"Prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, ovdje se radi o odgojno zapuštenom djetetu, s obzirom na to da je riječ o osobi mlađoj od 14 godina. U skladu s procjenama njegovog zdravstvenog stanja koje se trenutno rade, vrši se i iznalaženje adekvatne institucije za dalje zbrinjavanje i tretman", rekla je Amira Hodžić, direktorica Centra za socijalni rad u Lukavcu.

Ranjeni nastavnik i juče je bio na Odjelu intenzivne njege na UKC Tuzla.

"On je jutros skinut s respiratora, samostalno diše. To je jedina novina u odnosu na juče. Stanje je možda trenutno stabilno, ali on je na odjelu intenzivne njege sa vrlo teškim povredama. Samo možemo pričati o trenutnom stanju" rekla je juče Ersija Aščerić, portparolka UKC Tuzla.