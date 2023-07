Otkriveni novi detalji svirepog ubistva u Banjaluci: Mandić nakon zločina otišao u teretanu

Dalibor Mandić (37) iz Banjaluke, koji je optužen da je brutalno i hladnokrvno nožem nasmrt izbo sugrađanina Ariela Bogdanovića (28), nakon zločina je otišao u teretanu u naselju Borik.

Izvor: MONDO

Utvrđeno je to vještačenjem video snimaka sa kamera koje su izuzete tokom istrage, a na suđenju ih je Okružnom sudu u Banjaluci tumačila vještak Jelena Ilić, pišu Nezavisne novine.

Ilićeva je precizirala da je Mandić 2. decembra 2022. godine, kada se desilo ubistvo, oko 21.16 došao u teretanu i otišao oko 22 časa, što je zaključila na osnovu zapisa o dolascima članova u ovaj fitnes centar.

Ona je vještačila i snimak ubistva Bogdanovića, koji je emitovan u sudnici, te naglasila da su svi snimci autentični, ali nije mogla da indentifikuje lica koja se pojavljuju.

"Taj događaj je zabilježen na dvije kamere pumpe u Boriku. Vidi se da jedno lice pada, a drugo prilazi i nečim zamahuje", precizirala je Ilićeva te dodala da je vještačila i video snimke sa kamera kod rebrovačkog mosta, te kamera teretane, ali da nije stručna da identifikuje lica na njima.

Pojasnila je da na fotografijama članova teretane postoji ona sa imenom Dalibor Mandić i da je on član teretane od 28. novembra 2022. godine.

Tokom prikazivanja snimka ubistva, otac ubijenog Ariela, Tomo Bogdanović, uzdisao je i više za sebe komentarisao kako je njegovog sina ubio "manijak".

Takođe je istakao da optuženi pomno posmatra snimak, rekavši "vidi kako on to pomno posmatra", dok Mandić tokom reprodukcije snimka nije skidao pogled s monitora.

Radne kolege Bogdanovića i Mandića za žrtvu imaju samo riječi hvale, dok su potvrdili da se optuženi čudno ponašao. Svjedok Nina Bobić se prisjetila da je Mandića prijavila Odjelu za ljudske resurse zbog ponašanja prema njoj.

"Ariel mi je bio prijatelj i on je bio divna osoba. Sa svima je bio ljubazan, kulturan. Optuženi Mandić je imao čudno ponašanje i bilo mi je nelagodno u njegovom prisustvu. Znao je da stane iza mene i tako stoji iza leđa. Kada mi sjedimo, sjedio je blizu nas i samo nas posmatrao. Davala sam mu do znanja da ne želim nikakvu komunikaciju i pokušavala to na lijep način reći", izjavila je Bobićeva.

Istakla je da je Mandić zloupotrijebio podatke firme te je našao njen broj i poslao joj poruku, kao i da je krenuo da ide u istu teretanu u koju ide ona. Dodala je da je i koleginica Ivana imala problem sa njim jer je išao istim autobusom kao ona i sjeo blizu nje, zbog čega je njoj bilo nelagodno.

Optuženi je pitao da li je moguće da je on u istu teretanu išao slučajno, te dodao da je od ranije dok je radio kao taksista upoznao gazdaricu koja mu je predložila da dođe da trenira, ali tad nije mogao zbog posla.

Bobićeva je, potom, kazala da je to moguće, te da joj je vlasnica teretane kazala da je optuženi radio kao taksista. Mandić je istakao da je veče prije nego je poslao poruku njega zvala Bobićeva i pitao da li je tačno.

"Da, tu veče mi je zvonio telefon, a kada sam se javila bila je tišina. Pomislila sam da me zove Mandić te pozvala taj broj, ali se javio neki nepoznat glas i rekao je da je pogriješio. Nakon nekog vremena je zvao Dalibor", izjavila je Bobićeva.

Svjedok Luka Radulović takođe je rekao da se Mandić čudno ponašao i da je sam sebe izolovao od drugih. Istakao je da su ga pokušavali uvući u društvo, ali je to odbijao.

"On i Ariel nisu imali neki odnos, nisam čuo da je bilo konflikta između njih. Ariel mi je pričao samo da je Mandić u kuhinji sjeo preko puta i gledao u njega", rekao je Radulović.

Milica Gvero, koja je bila nadređena i Bogdanoviću i Mandiću, potvrdila je da je optuženi imao čudno ponašanje.

"Ariel je bio jedan od najboljih, omiljen u društvu i svi su ga voljeli. Mandić je bio čudan i nikad ga nisam vidjela u komunikaciji s ljudima, uvijek je bio sam. Dolazio je kod mene u kancelariju i pričao neke nepovezane stvari. Njegovo prisustvo me činilo nelagodnim", posvjedočila je Gvero.

Prisjetila se kada joj je jednom došao u kancelariju i rekao "Kako divan pogled imaš iz kancelarije na budućnost, a ne na ovo robovlasničko društvo".

"Nisam vidjela svrhu dolaska, nego da mi se udvara", rekla je Gvero.

Mandić je pitao svjedokinju da li je tačno da je ona donijela kovertu na njegov sto u kojoj je bio bon nagrade za njegov rad. Gvero je potvrdila da on jeste dobio bon i da je imala obavezu da to uradi.

Pitao je i da li je tačno da je kod nje poslije došao u kancelariju i da ju je pitao zašto je tužna jer joj je to vidio na licu i da je tada u porodici imala smrtni slučaj. Gvero je rekla da jeste i da joj je tada umro djed.

Svjedok Đorđe Danilović je kazao da je Bogdanović bio dobar čovjek koji se ponašao zaštitnički prema svima. Ispričao je da mu je Bogdanović pominjao da ima nekog kolegu koji je uhodio neku koleginicu, išao u teretanu u koju ona ide...

Svi svjedoci su ispričali da su za smrt Ariela prvo čuli iz medija, odnosno vidjeli na internet portalima.

