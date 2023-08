STANJE ŽRTAVA UBICE IZ GRADAČCA: Policajac na kućnom liječenju, dijete bez povreda

Policajac Husein Kotorić, ranjen je u krvavom piru bodibildera Nermina Sulejamovića, ali je nakon zbrinjavanja, pušten na kućno liječenje.

Izvor: Instagram/Screenshot

Dijete masovnog ubice iz Gradačca je zbrinuto i nije povrijeđeno, potvrđeno je iz Tužilaštva tuzlanskog kantona, javljaju "Nezavisne". Nakon krvavog pira, dijete je u lokvi krvi našao vlasnik teretane u kojoj je Sulejamhović radio.

"On je ženu, prije nego što će je ubiti pretukao do neprepoznatljivosti, a nakon toga i pucao u glavu. On je jedinac, majka mu je preminula, a sa ocem ne priča već dvadesetak godina. Da je nešto naslutilo tragediji ne bih mogao da kažem jer se ponašao sasvim normalno, bio je vrijedan i odgovoran mladić. Prije četiri godine se vjenčao i dobio dijete", rekao je vlasnik teretane.

Policajac Husein Kotorić pušten je na kućno liječenje nakon što ga je u današnjem krvavom piru u Gradačcu upucao lokalni bodibilder Nermin Sulejmanović. Pored njega ranjene su još dvije osobe. Kako je za "Avaz" potvrđeno iz UKC-a Tuzla, hospitalizovana je jedna ženska osoba koja se nalazi na klinici za anesteziologiju i reumatologiju zbog prostrelne rane grudnog koša.

"Pacijent iN.P sa povredama donjih ekstremiteta zbrinut je na Klinici za traumatologiju i ortopediju UKC Tuzla. Jedna osoba L.O. (1969) zadobila je prostrelne rane trbuha i nalazi se u životnoj opasnosti. Mladić D.O. (2000) je dovezen na kliniku i pokušana je reanimacija, ali je preminuo", saopšeno je danas.

Ubijeni su Nevzeta Hećimović, Sulejmanovićeva nevječana supruga, zatim Onder Džengiz i Denis Džengiz, otac i sin, turski državljani. Ranjeni su policajac Husein Kotorić i građanin Nedim Pamuković, kao i Harisa Džengiz, supruga Ondera Džengiza.

(Mondo/Agencije)