Nakon nezapamćenog ubistva u Gradačcu: Udruženja poručuju: ZAUSTAVITE FEMICID i zaštitite žrtve!

Nakon masovnog ubistva u Gradačcu, kada je Nermin Sulejmanović ubio tri osobe i ranio još tri, oglasila se se udruženja koja se bave ženskim i ljudskim pravima iz BiH zajedničkim saopštenjem, koje prenosimo u cjelosti.

K... jedna, što si me prijavila, hajde sad reci... Zato što sam se bojala, kaže ona lica izobličenog od batina i mučenja. Pucanj.

Užasna tragedija koja se desila u Gradačcu, femicid i niz ubistava, pokrenuo je jedan bahati čovjek kriminalne prošlosti. Maltretirana očigledno i ranije, žena ga je prijavila. Kako je on to saznao? Ko je to njemu rekao? Zašto niko nije reagovao? Zašto je niko nije zaštitio?

O ovome će se vjerovatno narednih dana govoriti u javnom prostoru, akademskim, policijskim, tužilačkim krugovima. Ali sama činjenica da je žena ostala nezaštićena i da je prije smrti bila užasno mučena, neće nestati.

Udruženja NERA, Most, Dignitet, JaBiHEU, Inicijativa građanki i građana, Univerzum, Cure, Vrba, Žene za žene International pozivaju javnost i nadležne organe gonjenja da razmotre sve aspekte Femicida, odnosno kako je informacija o prijavi dospjela do počinitelja i zašto odgovarajuće mjere zaštite nisu bile preduzete. Očigledno je da postoje propusti u sistemu koji su doveli do ovog tragičnog ishoda.

Pozivamo nadležno Tužilaštvo TK da istraži i obavijesti javnost o tome:

1. Kako je došlo do curenja informacija i kako je počinitelj saznao za prijavu?

2. Zašto nije bilo odgovarajuće reakcije na prijavu posebno s obzirom na kriminalnu prošlost počinitelja

3. Ko su odgovorni za propuste u zaštiti žrtve?

Takođe zahtijevamo da se transparentno obavijesti javnost i edukuje o tome:

Kako reagovati na slučajeve prijavljenog nasilja?

Kako se nositi sa slučajevima nasilja koji su već eskalirali?

Odgovornost leži na više strana - od institucija koje pružaju zaštitu do društva u cjelini. Važno je da se slučajevi ovakvih tragedija ozbiljno istraže i da se prestane prebacivati loptica u drugi okvir nadležnosti. ZAUSTAVIMO FEMICID!

Molimo građane i građanke da ne dijele snimke koji su jako uznemirujućeg sadržaja i tako poštede rodbinu i prijatelje ubijenih.