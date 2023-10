Nastavljeno suđenje Zeljkoviću i ostalima, svjedok tvrdi: Planirane javne nabavke bile suprotne zakonu

Na današnjem nastavku suđenja bivšem direktoru Instituta za javno zdravstvo RS Branislavu Zeljkoviću i ostalim optuženima u predmetu "Korona ugovori", svjedok tužilaštva je potvrdio da je dopuna plana javnih nabavki u junu 2020. godine bila suprotna zakonu.

"Dopuna plana nabavki za Institut koja je bila stavljena na dnevni red Upravnog obora (UO) u junu 2020. godine bila je suprotna Zakonu o javnim nabavkama", kazao je u banjalučkom Okružnom sudu nekadašnji predsjednik UO Stanislav Palija.

U ovom predmetu optuženi su još i direktor firme “Prokontrol” iz Banjaluke Slavko Bojić, te direktor firme "Promeding" iz Laktaša Dragan Dubravac, kao i vlasnik Turističke agencije "Travel for fan" Saša Marković te bivši direktor firme "Sineks laboratorija" Sani Crljić.

Terete se zloupotrebe u postupcima javnih nabavki za vrijeme epidemije korona virusa kojim je Republika Srpska oštećena za najmanje 1,3 miliona maraka.

"Primedba Upravnog odbora odnosila se na to što se plan nabavki retroaktivno usvaja što nije bilo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Bilo je primjedbi oko vrste postupka nabavki, jer su se neke bile zbirno navedene u alineji koja se odnosi na nabavke zaključene direktnim sproazumom, a iznosi nisu odgovarali dozvoljenim", rekao je Palija te dodao da su u Institutu objasnili da su to zbirni iznosi, jer je bilo više sporazuma, ali da je stav Upravnog odbora bio da je to trebalo drugačije predstaviti.

Palija je naveo da pomenuta dopuna plana nabavki nije ni razmatrana jer ju je povukao Zeljković uz objašnjenje da će biti usklađivanja, ali da to više nikada nije vraćeno odboru na raspravu.

Svjedok je ispričao da je upoznat da je Vlada Republike Srpske prebacila Instititu 15 miliona maraka za nabavku zaštitne opreme od virusa korona, a između ostalog i za pokretnu bolnicu. Istakao je da se UO nije sastajao od februara do polovine juna 2020. godine, a da je on za zaključak Vlade kojim se institut zadužuje za javne nabavke medicinske opreme saznao tek po dobijanju materijala za sjednicu.

Branilac Zeljkovića, advokat Jadranka Ivanović prigovorila je iskazu svjedoka i istakla da ga je tužilaštvo ispitivalo o dopuni plana nabavki sedam dana prije nego što je pribavilo taj dokaz. Pitala je svjedoka da li zna za pravila o javnim nabavkama Instituta koje predviđaju da se u iznimnim slučajevima koji su nepredviđeni, plan nabavke može mijenjati ili dopunjavati, a svjedok je rekao da se pravilnici usklađuju sa Zakonom o javnim nabavkama.

