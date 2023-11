Na području Banjaluke za vikend sankcionisano 128 pijanih vozača

Na području Banjaluke i Laktaša za vikend je iz saobraćaja isključeno 128 pijanih vozača, saopšteno je iz banjalučke Policijske uprave.

Izvor: Shutterstock

Policija je kontrolisala i alko-testirala 3.533 učesnika u saobraćaju i izdala 132 prekršajna naloga.

Od ukupnog broja sankcionisanih vozača, 78 je imalo od 0,31 do 0,80 promila alkohola u krvi, 33 vozača od 0,81 do 1,50 promila, a 11 je zadržano do istrežnjenja jer su imali više od 1,5 promila alkohola u krvi.

Zbog utvrđenog alkohola u krvi sankcionisana su četiri mlada vozača, odnosno vozači mlađi od 21 godine ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva.

Dva vozača su odbila da se podvrgnu alko-testiranju, a evidentirano je devet ostalih prekršaja.

Iz Policijske uprave Banjaluka apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske odredbe, a posebno na vozače da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola jer je takva vožnja opasna, te da odgovornim ponašanjem zaštite sebe i druge.

(Srna/MONDO)