Banjalučanin osumnjičen za krivično djelo neovlašteno objavljivanje tuđeg snimka

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka juče su izvršili kriminalističku obradu lica M.M. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka".

"Nakon dokumetovanja i kompletiranja predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka, protiv navedenog lica, biće podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu", saolpšteno je iz Policijske uprave u Banjaluci.

Izmjenama Krivičnog zakonika Republike Srpske koje su stupile na snagu krajem avgusta ove godine, u zakon su uvedena i krivična djela - neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, te zloupotreba fotografije i video-zapisa polno eksplicitnog sadržaja.

Snimak, portret, spis ili fonogram čije objavljivanje i prikazivanje je zabranjeno moraju biti ličnog karaktera.

"Ko objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju, video-zapis, film ili fonogram ličnog karaktera, bez pristanka lica koje je spis sastavilo ili na koga se spis odnosi, odnosno bez pristanka lica koje je prikazano na portretu, fotografiji, video-zapisu ili filmu, ili čiji je glas snimljen na fonogramu ili bez pristanka drugog lica čiji se pristanak po zakonu traži, a takvo objavljivanje ili prikazivanje je imalo ili moglo da ima štetne posljedice po lični život tog lica, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine", navedeno je u Krivičnom zakoniku

Ako je djelo učinjeno prema članu porodice ili porodične zajednice ili prema nekom drugom licu u namjeri nanošenja štete ugledu, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.

"Ako je usljed djela teže narušeno zdravlje lica čiji je spis, portret ili snimak objavljen, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do pet godina, a ako je to dovelo do smrtne posljedice, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina", stoji u zakonu.

