Ima i maloljetnika: Identifikovani napadači na srpskog dječaka u mostarskom povratničkom naselju

Identifikovani su napadači na dječaka u povratničkom naselju Baćevićima kod Mostara, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Marijo Marić.

Izvor: Dušan Volaš

Marić je naveo da su identifikovali tri ili četiri osobe, među kojima ima i maloljetnih, te dodao da su saslušani i da slijedi podnošenje prekršajnih prijava nadležnom sudu.

"Prema onome što do sada znam, utvrđeno je da se dogodio napad na jednu maloljetnu osobu kojoj je nanesen udarac", dodao je Marić.

Ministar je naveo da se još radi na uvezivanju detalja da bi se moglo utvrdili da li ovaj čin ima veze sa lijepljenjem naljepnica koje su izuzete od ženske osobe koja ih je skidala.

"Pritom nije predata niti uočena nijedna naljepnica sa fašističkim simbolima, kako je prvobitno opisano. Neću reći da ih nije bilo, ali nisu predate policiji", rekao je Marić, prenosi Srna.

On je istakao da je na događaj u Baćevićima, koji je prijavljen, policija odmah reagovala, ali ga je, kaže, zabrinulo to što je u medijima čuo da se u tom selu čula rafalna paljba, a da to niko nije prijavio.

Prema njegovim riječima, policija svakom događaju pristupa sa visokom ozbiljnošću i oprezom, posebno kada su u pitanju djeca.

Smatra i da slučajevi u Baćevićima i sinoć u Malom Polju nisu povezani, te je ocijenio da bezbjednosna situacija nije ugrožena.

"Daću sve od sebe da se svi ljudi, pogotovo srpski povratnici, osjećaju sigurno", dodao je Marić.

Marić je rekao da su pojedini incidenti u proteklom periodu u Mostaru predimenzinirani i ispolitizovani, te da je policija sve te slučajeve rasvijetlila.

U mostarskom povratničkom naselju Baćevići 22. avgusta na igralištu su nepoznate osobe napale srpsku djecu, a igralište i selo oblijepljeno je kukatsim krstovima, svastikama, slovom "U", "HVO". Mještani tvrde da se kroz selo ranije čula i rafalna pucnjava.

U Malom Polju kod Blagaja, južno od Mostara grupa za sada nepoznatih osoba sinoć je fizički nasrnula na trinaestogodišnjaka koji je na sebi imao majicu sa obilježjima Fudbalskog kluba "Velež".