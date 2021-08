Rashlađenja ni na vidiku: Toplotni talas u BiH trajaće do 20. avgusta

U Bosni i Hercegovini će do 20. avgusta biti toplo i suho vrijeme, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod BiH.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Promjena u vidu blagog pada temperatura izgledna je od 20. do 25. avgusta, ali i dalje bez padavina.

Do 20. avgusta temperature će biti ekstremno visoke, jutarnje u Bosni od 18 do 23, u Hercegovini oko 26 stepeni Celzijusovih, danju temperature u Bosni između 34 i 39, u Hercegovini do 40.

Blagi pad temperatura zraka moguć je od 20. avgusta, a očekivane vrijednosti tokom jutra kretaće se od 12 do 17, na jugu do 20, danju do 30 u Bosni i 34 u Hercegovini.