Nezapamćena vrućina na Balkanu: Očekuju nas temperature do 45 stepeni

Posljednji dani jula i početak avgusta ovog ljeta će donijeti najintenzivniji toplotni talas u Evropi do sada, a na Balkanu će vrućina biti ekstremna, objavljeno je na sajtu "Severe Weather Europe".

Izvor: www.weatheronline.co.uk

Isti izvor navodi da će se dijelovi južne Evrope "kuvati" na oko 40-45 stepeni Celzijusa jer je ove sedmice na putu najintenzivniji toplotni talas ljeta 2021. godine.

Na Balkanu bi vrućina trebalo da potraje najmanje nedjelju dana, a na jugu možda i duže.

Očekuje se da će u dijelovima južnog Balkanskog poluostrva temperature premašiti 40 stepeni Celzijusa, moguće čak do 45 stepeni. Tokom vikenda očekuje se da će u Grčkoj temperatura dostići 45 stepeni Celzijusa.

Vazdušna masa tokom ovog toplotnog talasa ostaćeprilično suva i takođe bi trebalo dodatno povećati potencijal požara širom južnih dijelova Evrope gdje je suša najgora.

Razorni požari već su u toku ove nedjelje na ostrvu Sardinija u Italiji.

Najviše temperature zabilježene su na Mediteranu, Balkanskom poluostrvu i Turskoj, gdje povremeno prelazi i 40 stepeni Celzijusa.

Povećana je i temperatura površine mora posljednjih sedmica. Temperatura površine mora visoka je i u cijelom baltičkom regionu gdje je viša za 6 stepeni Celzijusa od uobičajene.

Međutim, dio Evrope koji najviše zabrinjava o tom pitanju je u stvari Sredozemno more gdje je temperatura znatno iznad prosjeka, zahvaljujući upornim jakim vrućinama ove godine.

Sredozemno more je je za tri stepena Celzijusa toplije u odnosu na prosjek.

Međutim, toplotni talas se u posljednje vrijeme proširio i na uobičajeno hladniju Britaniju i Irsku.

Zabilježen je i porast temperatura u vodama Atlantika, oko Velike Britanije i Irske, i to oko dva do četiri stepena Celzijusa iznad normale za kraj jula, što je prilično impresivno s obzirom da na teritoriji zapadne Evrope ovog ljeta do sada nije bilo značajnijih toplotnih talasa.

(Srna)