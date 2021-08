Veoma toplo i nestabilno, poslije podne mogući pljuskovi

U BiH će danas biti promjenljivo i veoma toplo vrijeme sa mogućnošću kiše, pljuskova i grmljavine popodne i uveče, te najvišom temperaturom od 29 do 35, na jugu oko 38 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Srna/Tamara Stojanović

Jutro je uglavnom vedro ili uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura iznosi od 16 do 21, na jugu do 23 stepena, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana preovladavaće promjenljivo, djelimično sunčano i veoma toplo vrijeme, lokalno i vruće.

Poslije podne i uveče će lokalno postojati uslovi za kišu, pljuskove i grmljavinu od centralnih predijela ka jugoistoku i jugu.

Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica 15, Gacko, Nevesinje i Čemerno 18, Mrkonjić Grad, Sokolac, Srebrenica i Ivan-sedlo 19, Gradiška, Novi Grad, Bihać i Livno 20, Prijedor, Višegrad, Zvornik, Bileća, Sarajevo i Tuzla 21, Banjaluka i Zenica 22, Bijeljina, Doboj i Gradačac 23, Trebinje 25, te Mostar 26 stepeni Celzijusovih.

Meteoalarm je za danas izdao narandžasto upozorenje za područja Mostara, Trebinja i Foče zbog najavljene izuzetno visoke temperature.

Na području Mostara danas se očekuje temperatura vazduha od 38 stepeni Celzijusovih, a Trebinja i Foče oko 35 stepeni sa mogućnošću grmljavine.

Žuti meteoalarm zbog visoke temperature na snazi je za Banjaluku, Prijedor, Višegrad, Sarajevo, Tuzlu, Livno i Bihać, objavljeno je na sajtu Meteoalarma.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija redovno, po suvim kolovozima, uz mjestimično smanjenu vidljivost zbog jutarnje magle u višim predjelima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na dionicama magistralnih puteva Bijeljina-Brčko i Klašnice-Laktaši od 7.00 do 17.00 časova saobraćaj se zbog izvođenja radova odvija usporeno.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Kotor Varoš - Obodnik zbog radova na izgradnji mini hidroelektrane, na pravcu Tedin Han-entitetska granica /Križ/, te na magistralnom putu LJubogošta-Pale zbog izvođenja radova u tunelu "Kalovita brda".

Zbog izvođenja radova u tunelima Čemerno na magistralnom Brod na Drini dva - Vrba, Čeljigovići na pravcu Lapišnica-LJubogošta, i Stambolčić na dionici Pale-Podgrab, izmijenjen je režim saobraćaja.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na spoju magistralnih puteva Milići-Vlasenica-Han Pijesak i Vlasenica-Tišča gdje su u toku radovi na izgradnji kružne raskrsnice u Vlasenici, kao i na pravcu Dobro Polje-Miljevina zbog sanacije klizišta.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na dionici magistralnog puta Crna Rijeka-entitetska granica /Ugar/ zbog radova u tunelu "Ugar".

Povremene obustave saobraćaja od 7.00 do 17.00 časova na snazi su na pravcu Jezero-Šipovo zbog radova na rekonstrukciji puta.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-Granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci, dok se zbog odrona na dionici Kozarac-Mrakovica odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog klizišta jednom saobraćajnom trakom saobraća se i na regionalnom putu Čajniče-Miljeno u mjestu Luke, kao i na putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Polučasovne obustave saobraćaja zbog deminerskih radova aktivne su na dionici magistralnog puta M-I 111 na lokalitetu mjesta Vojkovići, u Ulici Druge sarajevske brigade - Krupac /Ulica Ravnogorska/ od 8.15 do 15.00 časova, na dionici magistralnog Brod-Odžak, u mjestu Klakar Donji, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova, te na dionici regionalnog puta Derventa-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, u vremenu od 08.15 do 15.05 časova.

Prevoz vangabaritnog tereta na putu entitetska granica Banj Brdo-granični prelaz Rača odvijaće se do petka, 13. avgusta, i entitetska granica Caparde - granični prelaz Karakaj do subote, 14. avgusta.

U Federaciji BiH u toku su radovi u tunelu Crnaja na pravcu Konjic-Jablanica čega se u vremenu od 20.00 do 5.00 časova saobraća jednom trakom, te u tunelu Čaklovići na putu Tuzla-Kalesija, dionica Simin Han-Caparde, gdje se saobraćaj od 22.00 do 6.00 časova obustavlja i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava.

Zbog aktuelnih radova sporije se saobraća i na dionicama Srebrenik-Orašje /Ćehaje/ i Hutovo-Stolac /Cerovica/, kao i raskrsnici magistralnih puteva u Bosanskom Petrovcu.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja su do 30 minuta.