Stižu kiša i osvježenje, pročitajte kad...

Veoma vruće vrijeme i sutra očekuje Republiku Srpsku i Federaciju BiH sa dnevnom temperaturom do 40 stepeni, ali od utorka meteorolozi najavljuju osvježenje sa padavinama, lokalno i nepogode.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jutarnja temperatura vazduha sutra će biti od 16 do 21, na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna od 31 do 37, na jugu, jugoistoku i sjeveru do 40 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, sredinom dana pojačan.

Nakon toplog dana, tokom noći na utorak ponegdje na sjeveru je moguća slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Slaba kiša u utorak, 17. avgusta, moguća je ujutru na sjeveru i zapadu, a kasnije će povećanje oblačnosti usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu koji će se preko centralnih dijelova širiti ka ostalim krajevima.

Lokalno su moguće i nepogode u vidu pojačanog vjetra u zoni padavina, kao i pojava grada. Uveče i tokom biće noći oblačno, sa kišom povremeno u južnim i centralnim krajevima. Temperatura vazduha će biti u osjetnom padu tokom dana.

Jutarnja od 14 do 20, na jugu do 26 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu, jugoistoku i istoku od 31 do 35 stepeni Celzijusovih.

Oblačno sa kišom, ponegdje sa pljuskovima, biće u srijedu, 18. avgusta, a i temperatura vazduha će biti osjetno niža. Jutarnja od 10 do 17, na jugu do 21 stepen, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu i jugoistoku do 31 stepen Celzijusov.

Postepeno razvedravanje najavljeno je od četvrtka, 19. avgusta, prvo na sjeverozapadu i sjeveru, dok će na jugu i istoku ostati oblačno sa slabom kišom koja prestaje uveče. Tokom noći vedro u većini mjesta.

Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme, uz malu oblačnost.

Banjaluka i Mostar danas su najtopliji, u 14.00 časova izmjereno je 39 stepeni. Samo stepen niža bila je u Prijedoru i Bihaću, dok je 37 izmjereno u Bijeljini, Doboju, Gradačcu, Grudama, Sanskom Mostu i Zenici.

U Sarajevu, Višegradu, Bugojnu, Tuzli i Srpcu je 36 stepeni, u Trebinju, Bileći, Mrkonjić Gradu, Livnu i Šipovu 35, u Neumu, Foči i Rudom 34, na Han Pijesku i na Mrakovici 31, na Sokocu i u Gacku 30, na Čemernu 28, a na Bjelašnici 19 stepeni Celzijusovih.

(Srna, Mondo)