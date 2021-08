Najavljene nove vrućine: Za vikend do 36 stepeni

Novi porast temperature vazduha u Republici Srpskoj očekuje se od četvrtka, 19. avgusta, pa će ponovo prvog dana vikenda biti vruće, a živa u termometru u pojedinim krajevima dostizaće 36 stepeni, prognoziraju meteorolozi.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u četvrtak, 19. avgusta, počeće da pritiče malo topliji vazduh, pa će ujutro biti pretežno vedro, ali i dalje svježe, posebno u planinama.

Blagi porast temperature očekuje se tokom dana kada će biti sunčano uz malu oblačnost.

Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu do 19, u planinama od sedam, a najviša dnevna od 23 do 28°S, na sjveru i jugu do 31 stepen.

Stabilizacija vremena nastaviće se u petak, 20. avgusta. Ujutro će biti pretežno vedro i ugodno, a tokom dana sunčano uz malu oblačnost i dalji blagi porast dnevne temperature vazduha.

Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 20, u planinama od 10, a najviša dnevna od 24 do 29, na sjeveru i jugu do 33, u planinama od 20 stepeni Celzijusovih.

Ponovo jači rast temperature očekuje se u subotu, 21.avgusta, kada će dnevna biti između 27 i 32 stepena, a na sjeveru i jugu opet do 36 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti pretežno vedro i ugodno. Tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost i dalji porast dnevne temperature. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 14 do 19, na jugu do 21, u planinama od 11 stepeni.