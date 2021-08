Vrijeme i stanje na putevima: Danas sunčano i toplo, povoljni uslovi za vožnju

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano sa temperaturom vazduha do 31 stepen Celzijusov.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Jutro je vedro i svježije, posebno na planinama, dok u kotlinskim predjelima ima uslova za prolaznu sumaglicu i maglu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 23 do 28, na jugu do 31, a na planinama od 19 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena jutros: Sokolac četiri, Han Pijesak šest, Zenica i Čemerno osam, Sarajevo, Tuzla i Mrkonjić Grad devet, Prijedor i Novi Grad 10, Banjaluka i Bijeljina 11, Doboj 12, Bileća 14 i Trebinje 20 stepeni Celzijusovih.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po suvim kolovozima, uz povoljne uslove za vožnju, a kraći zastoji mogući su na putnim pravcima na kojima se izvode radovi i gdje saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina učestali su odroni, a vozačima se savjetuje opreznija vožnja, prilagođena stanju i uslovima na putu, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Do 18.00 časova zabranjen je prevoz eksplozivnih materija od Šešlija do međuentitetske linije Vila, osim za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa.

Zbog obilježavanja krsne slave opštine, u Rogatici će saobraćaj biti obustavljen na dionici magistralnog puta Podromanija – Rogatica /Ulica Srpske sloge/ od raskrsnice kod Doma za starija lica "Sunce" do raskrsnice kod Razvojne banke od 17.00 do 2.00 časa i preusmjeren na ulice Đenerala Draže i Serdar Janka.

Zbog izvođenja bušačko-minerskih radova, doći će do privremene obustave saobraćaja na dionici regionalnog puta Lukavica-Pale, na lokalitetu Trebević-Zlatište, opština Istočni Stari Grad od 16.00 do 17.00 časova, u trajanju dva puta po maksimalno pet do sedam minuta.

Zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja u tunelima "Kalovita brda" na magistralnom putu LJubogošta-Pale, Čemerno na dionici Brod na Drini 2-Vrba, Čeljigovići na dionici Lapišnica-LJubogošta, Stambulčić na dionici Pale-Podgrab i u tunelu "Ugar" na dionici magistralnog puta Crna Rijeka-Ugar.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na dionicama Foča dva–Dragočava, Ćesim-Pridvorci, Tedin Han-entitetska granica /Križ/, Kotor Varoš-Obodnik, na spoju magistralnih puteva Milići-Vlasenica-Han Pijesak i Vlasenica-Tišća, Dobro Polje-Miljevina.

Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Bijeljina-Brčko i dionici regionalnog puta Jezero-Šipovo, saobraćaj se od 7.00 do 17.00 časova odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Zbog aktiviranja klizišta, saobraćaj se odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom na regionalnom putu Čajniče-Miljeno u mjestu Luke, na dionici Kozarac-Mrakovica i na regionalnom putu R-476 Ukrina-Gornja Vijaka, dok je obustavljen na dionici regionalnog puta Mrakovica-Podgradci.

Zbog izvođenja deminerskih radova do 15.00 časova dolazi do povremenih obustava saobraćaja u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja u Vojkovićima, na dionici magistralnog puta Brod-Odžak u mjestu Klakar Donji, na dionici regionalnog puta Derventa-Podnovlje u mjestu Gornji Božinci.

Na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje zbog oštećenja kolovoza.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona na nadvožnjaku na dionici magistralnog puta Klašnice 2-Šargovac u mjestu Trn, jer nema dozvoljenu nosivost za realna saobraćajna dinamička opterećenja.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U FBiH Na autoputu A-1 zbog radova na dionici Sarajevo sjever-Podlugovi, saobraća se dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova, smanjenom brzinom.

Zbog radova u tunelu Crnaja /Konjic-Jablanica/ od 20.00 do 5.00 sati saobraća se jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Radovi se izvode u tunelu Čaklovići na putu Tuzla-Kalesija /dionici Simin Han-Caparde/, gdje se saobraćaj obustavlja od 22.00 do 6.00 sati i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Radovi se izvode i na putevima Srebrenik-Orašje /Ćehaje/ i Hutovo-Stolac/Cerovica/, kao i na raskrsnici magistralnih puteva u Bosanskom Petrovcu.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.