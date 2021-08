Danas oblačno s kišom i grmljavinom, u Mostaru do 34 stepena

U cijeloj BiH danas će biti pretežno do potpuno oblačno i svježije, povremeno sa kišom i pljuskovima koji će se od zapada prenositi na centralni pojas, a zatim na istok i jug.

Izvor: @kristynaredas via Twenty20

Uveče se očekuje raslojavanje oblačnosti na zapadu i sjeveru, uz suvo vrijeme, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 11 do 16, na jugu do 20, a najviša dnevna od 22 do 27, na jugu do 31, na planinama i na zapadu od 18 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutro je pretežno oblačno, mjestimično sa padavinama u Krajini i Posavini. Meteoalarm je izdao žuto upozorenje za veći dio BiH zbog grmljavine, a za područje Mostara i zbog ekstremno visoke temperature vazduha. U Mostaru će prognozirana temperatura vazduha iznositi oko 34 stepena Celzijusova.

Žuto upozorenje znači da je vrijeme potencijalno opasno.

Stanje na putevima

Auto-moto savez Republike Srpske upozorava jutros vozače da su kolovozi izuzetno klizavi zbog kiše koja je padala u većini krajeva Srpske, nakon dužeg perioda visoke temperature.

Voda koja se zadržava, pomiješana sa česticama izduvnih gasova i prašine, kolovoze dodatno čini veoma klizavim, zbog čega se i češće dešavaju nepredviđene situacije i vozačima se savjetuje da maksimalno drže odstojanje između vozila, navedeno je u saopštenju Auto-moto saveza Republike Srpske.

Saobraćaj se odvija usporeno na dionicama magistralnih puteva Ustiprača-Međeđa i Foča dva-Dragočava zbog rekonstrukcije.

Četiri djevojčice i 11 dječaka U Banjaluci je tokom posljednja 24 časa obavljeno 15 poroda i rođeno 15 beba, podaci su banjalučkog odjeljenja Republičke uprave civilne zaštite. U Klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na svijet su došle četiri djevojčice i 11 dječaka.

Zbog radova na magistralnom putu Bijeljina-Šepak saobraćaj se od 7.00 do 17.00 časova odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Režim saobraćaja izmijenjen je zbog radova i u tunelima "Kalovita brda", na magistralnom putu LJubogošta-Pale, zatim Čemerno /Brod na Drini dva-Vrba/, Čeljigovići /Lapišnica-LJubogošta/ i Stambolčić /Pale-Podgrab/, kao i u tunelu "Ugar", na magistralnom putu Crna Rijeka-Ugar.

Zbog izgradnje mini-hidroelektrane, izmijenjen je saobraćaj i postavljena privremena signalizacija na magistralnom putu dionica Kotor Varoš-Obodnik.

U toku je izgradnja kružne raskrsnice u Vlasenici, na spoju magistralnih puteva Milići-Vlasenica-Han Pijesak i Vlasenica-Tišća, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina zbog sanacije klizišta, a zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-Granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci, dok se zbog odrona, na dionici Kozarac-Mrakovica saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog deminerskih radova na dionici magistralnog puta na lokalitetu mjesta Vojkovići, u Ulici dva, Sarajevske brigade - Krupac /Ulica Ravnogorska/, od 8.15 do 15.00 časova, bude povremenih obustava saobraćaja, kao i na dionici magistralnog puta Brod-Odžak, u mjestu Klakar Donji.

Zbog deminerskih radova na dionici regionalnog puta Derventa-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, od 8.15 do 15.05 časova radnim danima, bude povremenih obustava saobraćaja.

Na regionalnom putu Čajniče-Miljeno u mjestu Luke, zbog aktiviranja klizišta, saobraćaj se odvija otežano, jednom trakom, kao i na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Od 2. juna na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na regionalnom putu Polje-Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona, na nadvožnjaku broj 238 na magistralnom putu dionica Klašnice dva-Šargovac u mjestu Trn, radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

Zbog radova na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi saobraća se dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova, smanjenom brzinom.

Radovi se izvode u tunelu Čaklovići na putu Tuzla-Kalesija, gdje se saobraćaj obustavlja od 22.00 do 6.00 časova i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava.

Zbog radova u tunelu Crnaja /Konjic-Jablanica/ od 20.00 do 5.00 časova saobraća se jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.