Kiša u većini krajeva, oprezno u saobraćaju

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će padati kiša u većini krajeva, a dnevna temperatura biće do 19, na jugu do 26 stepeni Celzijusovih.

Padavine će kasnije poslije podne oslabiti ili prestati na jugu i jugoistoku uz djelimično razvedravanje, dok će se u ostalim krajevima uglavnom zadržati u slabom intenzitetu i tokom večeri.

Dnevna temperatura vazduha iznosiće od 13 do 19, na jugu i jugoistoku do 26 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren i promjenljiv vjetar.

Jutros je u većini krajeva oblačno sa kišom, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura u 8.00 časova: Bjelašnica sedam stepeni Celzijusovih, Drinić, Čemerno i Sokolac 10, Han Pijesak i Gacko 11, Drvar, Mrkonjić Grad, Kalinovik i Foča 12, Šipovo, Ribnik, Tuzla i Nevesinje 13, Banjaluka, Prijedor, Novi Grad, Srbac, Bijeljina, Sarajevo, Srebrenica i Rudo 14, Doboj, Zvornik, Bileća i Višegrad 15, Zenica 16, Trebinje 17 i Mostar 19 stepeni Celzijusovih.

STANJE NA PUTEVIMA

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH u sjevernim i zapadnim krajevima kolovozi su mokri i klizavi, te iz Auto-moto zaveza /AMS/ Srpske savjetuju vozačima da voze oprezno.

U toku je izgradnja saobraćajnice /pristupa novom carinskom terminalu/ i izgradnja kružne raskrsnice na dionici magistralnog puta Gradiška-Nova Topola, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. S obzirom na to da je ovaj putni pravac veoma frekventan, potreban je maksimalan oprez i sporija vožnja, te poštovanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije.

Na dionicama magistralnog puta Crkvina-Modriča jedan i Šešlije-Johovac počeli su radovi na rehabilitaciji kolovoza, zbog čega će se saobraćaj odvijati usporeno, uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju, čije je poštovanje obavezno.

Na magistralnom putu na dionici Ustiprača-Međeđa u toku su radovi na rehabilitaciji puta, zbog čega se saobraća usporeno, kao i na dionici magistralnog puta Foča dva-Dragočava gdje je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Režim saobraćanja izmijenjen je i zbog radova u tunelu "Kalovita brda", na magistralnom putu LJubogošta-Pale, tunelu "Ugar" na magistralnom putu Crna Rijeka-granica Republike Srpske /Ugar/, te u tunelima Čemerno /Brod na Drini dva-Vrba/, Čeljigovići /Lapišnica-LJubogošta/ i Stambolčić /Pale-Podgrab/.

Na magistralnom putu na dionici Kotor Varoš-Obodnik izmijenjen je režim saobraćanja i postavljena privremena signalizacija zbog izgradnje mini-hidroelektrane.

U toku je izgradnja kružne raskrsnice u Vlasenici, na spoju magistralnih puteva Milići-Vlasenica-Han Pijesak i Vlasenica-Tišća, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja, kao i zbog sanacije klizišta na magistralnom puta, dionica Dobro Polje-Miljevina.

Na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen, zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta.

Zbog deminerskih radova na dionici magistralnog puta na lokalitetu mjesta Vojkovići, u Ulici 2. Sarajevske brigade-Krupac /Ulica Ravnogorska/, od 8.15 do 15.00 časova, bude povremenih obustava saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja, kao i na dionici magistralnog puta Brod-Odžak u mjestu Klakar Donji.

Zbog deminerskih radova na dionici regionalnog puta Derventa-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, od 8.15 do 15.05 časova radnim danima, povremene su obustave saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci, dok se zbog odrona, na dionici Kozarac-Mrakovica saobraća naizmjenično, jednom trakom.

Zbog rekonstrukcije dionica regionalnih puteva Tedin Han-granica Republike Srpske/FBiH /Križ/ i Srpska/FBiH /ĆesimU/-Pridvorci izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Saobraćaj će povremeno biti obustavljan na dijelu regionalnog puta Jezero-Šipovo, zbog radova na rekonstrukciji, od 7.00 do 17.00 časova, po potrebi, u trajanju do jedan čas.

Na regionalnom putu Čajniče-Miljeno u mjestu Luke, zbog aktiviranja klizišta, saobraćaj se odvija otežano, jednom trakom.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Od 2. juna na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na regionalnom putu 3104, dionica Polje-Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza.

Zbog održavanja skupa pod nazivom "Ran end mor vikend" /Run&more Weekend/ danas će u Banjaluci biti obustavljen saobraćaj od 18.00 do 20.30 časova u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Ulice Vuka Karadžića do Bulevara cara Dušana i na Bulevaru cara Dušana, na dijelu od Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića do Ulice Đure Daničića.

Saobraćaj će u Banjaluci biti obustavljen i sutra od 19.00 do 23.00 časa, a obuhvatiće veći broj ulica.

Na auto-putu A-1 zbog radova na dionici Sarajevo sjever-Podlugovi saobraćaj se odvija dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

Zbog radova u tunelu Crnaja /Konjic-Jablanica/ od 20.00 do 5.00 časova saobraćaj se odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na putu Tuzla-Kalesija, zbog radova u tunelu Čaklovići, saobraćaj se obustavlja od 22.00 do 6.00 časova i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava.

Na graničnim prelazima BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta.