Vrijeme danas: Sunčano i toplo, temperatura oko 29 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH se očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 28, lokalno na sjeveru i jugu i oko 29 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, na krajnjem jugu do umjerena bura, dok će uveče vjetar biti u slabljenju, osim na krajnjem jugu.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok je u Hercegovini ponegdje zabilježen lokalni pljusak.

Temperatura vazduha jutros u 8.00 časova: Bjelašnica šest, Sokolac devet, Zvornik, Čemerno i Ribnik 10, Prijedor, Han Pijesak, Rudo, Novi Grad, Bihać i Šipovo 11, Foča, Srbac, Višegrad, Mirkonjić Grad, Bugojno, Livno, Sanski Most i Kalinovik 12, Bijeljina, Tuzla i Gacko 13, Banjaluka, Doboj, Sarajevo, Zenica i Grude 14, Mrakovica i Gradačac 15, Bileća 17, Trebinje 19, te Mostar i Neum 20 stepeni Celzijusovih.

STANJE NA PUTEVIMA

Na magistralnom putu Laktaši-Nova Topola i Laktaši-Srbac danas će doći do obustave saobraćaja zbog održavanja ulične trke, a vozila će biti preusmjerena na alterantivne pravce, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Obustava će biti na snazi od 17.00 do 20.30 časova, a alternativni pravci su iz Gradiške, odnosno iz Banjaluke ulicama Lijevčanska-Vladimira Rolovića-Mladena Stojanovića-Karađorđeva-Klašnice, a iz Srpca, odnosno Laktaša Ulicom Nemanjina-izlaz na auto put.

Prekinuta je i potpuna obustava saobraćaja na dionici magistralnog puta Crkvina-Modriča, ali se saobraćaj zbog radova i dalje odvija uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

U FBiH je zbog saobraćajne nezgode u tunelu Oštrik, na magistralnom putu Rajlovac-Vogošća, obustavljen saobraćaja.

Usporeno, uz izmjene, saobraća se na dionicama Šešlije-Johovac, Gradiška-Nova Topola, Ustiprača-Međeđa, Foča-Dragočava, Kotor Varoš-Obodnik, te u tunelima "Kalovita brda" /LJubogošta-Pale/, Čemerno /Brod na Drini-Vrba, Čeljigovići /Lapišnica-LJubogošta/, Stambolčić /Pale-Podgrab/ i Ugar /Crna Rijeka-entitetska granica/.

Radi se i na regionalnim putnim pravcima Tedin Han-Križ, na entiteskoj granici, i Jezero-Šipovo gdje povremeno dolazi do obustave u vremenu od 7.00 do 17.00 časova, po potrebi u trajanju do jedan čas.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci, dok se zbog odrona, na dionicama Kozarac-Mrakovica, Čajniče-Miljeno u mjestu Luke i Ukrina-Gornja Vijaka saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Dionicom Karuše-Doboj-Šamac-granični prelaz Rača kreće se prevoz vangabaritnog tereta, pa se vozačima savjetuje da voze oprezno i poštuju uputstva lica iz pratnje.

U Federaciji BiH /FBiH/ će danas na regionalnom putu Prozor-Mokronoge /dionica Orašac-Varvara-Rumboci-Jaklići-Ripci-raskrsnica za Šćit/ zbog maratona biti obustavljen saobraćaj od 17.00 do 20.00 časova biti obustavljen saobraćaj.

Na auto-putu zbog radova na dionici Sarajevo sjever-Podlugovi, saobraća se dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

Na putu Tuzla-Kalesija zbog radova u tunelu Čaklovići saobraćaj se obustavlja od 22.00 do 6.00 časova i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

I dalje se u tunelu Crnaja /Konjic-Jablanica/ tokom dana saobraća bez zastoja, dok se u vremenu od 20.00 do 5.00 časova kroz tunel saobraća naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Sporije zbog radova saobraća se i na putnim pravcima Srebrenik-Orašje /Ćehaje/ i Hutovo-Stolac /Cerovica/.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. Granični prelazi Gabela-Gabela Polje, Kozarska Dubica- Hrvatska Dubica, Vaganj-Bili Brig, Hadžin Potok-Bogovolja, Orahov Do-Slano i Duži–Imotica privremeno su otvoreni kao međunarodni granični prelazi.

Iz AMS-a podsjećaju da se autrodromu Zalužani održava moto trka koja se boduje za Otvoreno prvenstvo BiH i Republike Srpske.

"S obzirom na to da nas očekuje lijepo vrijeme, ovim putem pozivamo ljubitelje moto trka da posjete ovu sportsku manifestaciju", naveli su iz AMS-a.