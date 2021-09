Banjaluka: Promijenjen način upisa beba, a nema više ni objave u novinama

Banjalučka gradska uprava objavila je obavještenje o novom načinu upisa novorođene djece u matične knjige.

Izvor: Mondo.ba, Brankica Spasenić

Odjeljenje za opštu upravu navodi da je izmijenjena dosadašnja praksa da se upisi novorođene djece vrše dolaskom roditelja ili punomoćnika u matične službe lokalnih zajednica, nego se, u skladu, i na način propisan Pravilnikom o postupku izdavanja i obrascu prijave rođenja djeteta („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 36/21), popunjavanje podataka o novorođenčetu i njegovim roditeljima vrši u zdravstvenim ustanovama Republike Srpske.

Popunjena prijava se elektronskim putem, dostavlja nadležnim ustanovama, a Matičnoj službi i elektronski i u papirnoj formi.

"S obzirom na to da se roditelji, radi upisa djeteta u matične knjige rođenih, ne pojavljuju pred matičarem (izuzev u malom broju slučajeva kada je to neophodno), više ne postoji mogućnost da roditelji daju saglasnost da se podaci o njima, i njihovoj bebi, objavljuju u sredstvima javnog informisanja (do sada je to bila praksa)," poručili su u resornom Odjeljenju.

Napominju i da je objavljivanje podataka o bebama i njihovim roditeljima bila višedecenijska praksa u Banjaluci, te da objavljivanje podataka ni do sada, nije imalo uporište u samim propisima, već u dobroj volji roditelja koji su željeli da se rođenje njihove bebe objavi u sredstvima javnog informisanja, i za to su davali izričitu pismenu saglasnost matičarima Grada Banjeluke.

"Ova mogućnost se sada „izgubila“ i vrlo vjerovatno je da će mnogi roditelji ostati uskraćeni da, i na ovakav način, ovjekovječe rođenje novog člana njihove porodice," poručuju iz Odjeljenja.

Podsjećamo na UKC RS, odnosno u banjalučkom porodilištu kao i u drugim porodilištima u Srpskoj, od ove godine počeo je funkcionisati sistem ''e-beba'' koji omogućava da se proces prijave novorođenog djeteta pokrene i završi u porodilištu, a da roditelji besplatno dokumente dobiju na kućnu adresu.