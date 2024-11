Zagađen vazduh u više gradova BiH: Najlošije u Sarajevu, Travniku, Ilijašu i Kaknju

Dolaskom jeseni i hladnijih dana u BiH se vraća i dugogodišnji problem zagađenog vazduha.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema današnjim podacima sa internet stranice "Zrak.ekoakcij" vazduh je danas vrlo nezdrav u Sarajevu, Travniku, Ilijašu i Kaknju.

Mjerenje kvaliteta vazduha u 10.00 časova pokazalo je indeks kvaliteta vazduha u Travniku 224, Sarajevu 222, u Kaknju 213 i Ilijašu 205, a ovakav indeks kod osoba sa respiratornim oboljenjima poput astme može dovesti do pojačanja simptoma i intenziteta bolesti, dok je povećana vjerovatnoća negativnih posljedica po respiratorne organe cjelokupnog stanovništva.

Mjerenja su pokazala i da je danas vazduh nezdrav u Tuzli sa indeksom kvaliteta 166, Zenici 169, Vogošći 153, Lukavcu 156, Visokom 182, te Banjaluci u kojoj je indeks kvaliteta vazduha 171.

Vazduh je danas nezdrav za osjetljive grupe u Jajcu, gdje je indeks kvaliteta vazduha 132, te u Bihaću gdje je 124, dok je u Mostaru vazduh umjereno zagađen.

Oboljelima od bolesti organa za disanje i srca, starijim licima, trudnicama i djeci ne preporučuje se duži boravak napolju. Svi ostali treba da ograniče produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

(Srna/Mondo)