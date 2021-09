Pretoplo za septembar: Danas sunčano i toplo, poslije podne naoblačenje

Sunčano i toplo vrijeme i danas očekuje Republiku Srpsku i Federaciju BiH.

Izvor: MONDO/ Vedran Ševčuk

Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 30, lokalno na sjeveru i jugu do 33 stepena Celzijusova.

Poslije podne se sa zapada i jugozapada očekuje se naoblačenje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U toku noći na četvrtak biće oblačno, sa uslovima za mjestimičnu slabu kišu ili samo po koju kap kiše na zapadu, a do pred jutro ponegdje i na sjeveru.

Duvaće slab vjetar, promjenjivog smjera, na zapadu prolazno umjeren jugozapadni.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava sunčano vrijeme.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Kalinovik šest, Gacko, Drvar i Šipovo osam, Ribnik, Nevesinje, Bugojno i Foča devet, Rudo, Livno i Drinić 10, Srebrenica, Višegrad i Bjelašnica 11, Bileća, Bihać, Čemerno i Novi Grad 12, Sarajevo, Gradiška, Prijedor, Mrkonjić Grad i Srbac 13, Banjaluka i Tuzla 14, Bijeljina i Doboj 15, Trebinje 17, Mostar i Mrakovica 19, Gradačac 20, te Neum 21 stepen Celzijusov.

Stanje na putevima



Ne putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH vozi se nesmetano, a zastoji ili kraće obustave moguće su na dionicama na kojima se izvode radovi, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na magistralnom putu kroz kanjon Tijesno sve do subote, 18. septembra, traje penjački festival zbog čega svakodnevno od 11.00 do 11.45 časova dolazi do obustave na dionici Karanovac-Crna Rijeka.

Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni putni pravac Banjaluka-Čađavica-Mrkonjić Grad.

Usporeno, uz izmjene, saobraća se na dionicama Crkvine-Modriča, Šešlije-Johovac, Gradiška-Nova Topola, Ustiprača-Međeđa, Foča-Dragočava, Kotor Varoš-Obodnik, te u tunelu "Kalovita brda" /LJubogošta-Pale/.

Radi se i na regionalnim putnim pravcima Tedin Han-Križ, na entiteskoj granici, i Jezero-Šipovo gdje povremeno dolazi do obustave u vremenu od 7.00 do 17.00 časova, po potrebi u trajanju do jedan čas.

Izvor: SRNA/Maja Kovačević

Deminerski radovi se izvode na dionicama magistralnog puta Brod-Odžak, mjesto Klakar Donji, Derventa-Podnovlje u mjestu Gornji Božinci i na lokalitetu mjesta Vojkovići, u Ulici 2. Sarajevske brigade – Krupac /Ulica Ravnogorska/. Tokom radova dolaziće do povremene obustave saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci, dok se zbog odrona, na dionicama Kozarac-Mrakovica, Čajniče-Miljeno u mjestu Luke i Ukrina-Gornja Vijaka saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

U Federaciji BiH /FBiH/ radise na auto-putu Sarajevo sjever-Podlugovi, gdje se saobraća dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

Na putu Tuzla-Kalesija zbog radova u tunelu Čaklovići saobraćaj se obustavlja od 22.00 do 6.00 časova i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

I dalje se u tunelu Crnaja /Konjic-Jablanica/ tokom dana saobraća bez zastoja, dok se u vremenu od 20.00 do 5.00 časova kroz tunel saobraća naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Sporije zbog radova saobraća se i na izlazu iz Gruda prema LJubuškom i na putnim pravcu Hutovo-Stolac.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

Iz AMS-a vozačima savjetuju da opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu.