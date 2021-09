Upaljen žuti meteoalarm: Upozorenje za pojedina područja zbog moguće grmljavine

Na području Foče, Trebinja, Mostara i Livna danas je upaljen žuti alarm zbog moguće grmljavine, objavljeno je na sajtu Meteoalarma.

Žuto upozorenje ukazuje na potencijalno opasno vrijeme i zahtjeva oprez.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će preovladavati promjenljivo vrijeme, uz sunčane intervale i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, uglavnom u južnim krajevima, te ponegdje u centralnom pojasu i na zapadu.

I tokom noći moguća je mjestimična kiša, uglavnom u sjevernom pojasu i na jugu, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Jutros je umjereno do potpuno oblačno, na sjeverozapadu, ponegdje oko rijeka sa niskom oblačnošću.

Vjetar slab i promjenljiv, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 23, na jugu i istoku do 25 stepeni Celzijusovih.

Kolovozi klizavi, mogući odroni

Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ saobraćaj se odvija po mokrim i klizavim kolovozima, a dodatan oprez zbog mogućih odrona potreban na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Jutarnja magla smanjuje vidljivost mjestimično na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove.

Usporeno, uz izmjene, saobraća se na dionicama Crkvine-Modriča, Šešlije-Johovac, Gradiška-Nova Topola, Ustiprača-Međeđa, Foča-Dragočava, Kotor Varoš-Obodnik, te u tunelima "Kalovita brda" /LJubogošta-Pale/ i Ugar /Crna Rijeka-granica Republike Srpske/.

Radi se i na regionalnim putnim pravcima Tedin Han-Križ, na entiteskoj granici, i Jezero-Šipovo gdje povremeno dolazi do obustave u vremenu od 7.00 do 17.00 časova, po potrebi u trajanju do jedan čas.

Deminerski radovi se izvode na dionicama magistralnog puta Brod-Odžak, mjesto Klakar Donji, Derventa-Podnovlje u mjestu Gornji Božinci i na lokalitetu mjesta Vojkovići, u Ulici Druge Sarajevske brigade – Krupac /Ravnogorska ulica/. Tokom radova dolaziće do povremene obustave saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci, dok se zbog odrona, na dionicama Kozarac-Mrakovica, Čajniče-Miljeno u mjestu Luke i Ukrina-Gornja Vijaka saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

U Federaciji BiH /FBiH/ radi se na auto-putu Sarajevo sjever-Podlugovi, gdje se saobraća dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

Na putu Tuzla-Kalesija zbog radova u tunelu Čaklovići saobraćaj se obustavlja od 22.00 do 6.00 časova i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

I dalje se u tunelu Crnaja /Konjic-Jablanica/ tokom dana saobraća bez zastoja, dok se u vremenu od 20.00 do 5.00 časova kroz tunel saobraća naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Sanacija se izvodi u mjestu Donja Golubinja na dionici Zenica-Žepče, zbog čega tokom dana dolazi do usporenog saobraćanja.

Usporeno, zbog radova, saobraća se na putnim pravcima Grude-LJubuški i Stolac-Hutovo.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih čekanja.