Pretežno oblačno i hladnije, oprezno u vožnji zbog magle

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa temperaturom od 10 do 18, na jugu do 24 stepena Celzijusova.

Izvor: mondo.ba

Ujutru pretežno vedro na krajnjem sjeverozapadu i jugu, mjestimično oko rijeka i po kotlinama uz prolaznu sumaglicu ili nisku oblačnost, u centralnim predjelima pretežno oblačno ponegdje uz koju kap kiše, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće promjenljivo vrijeme uz sunčane intervale i malu dnevnu oblačnost. U južnim predjelima sunčano i toplije, ali nestabilno uz uslove za kišu ili lokalni pljusak poslije podne.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH smanjena je vidljivost zbog jutarnje magle na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove.

Na putevima koji prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina učestali su odroni zemlje i kamenja na kolovoz.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske savjetuju vozačima maksimalno opreznu i sporiju vožnju i napominju da je na putevima na kojima se izvode radovi obavezno poštovanje privremene saobraćajne signalizacije.

Zbog minerskih radova danas će biti privremeno obustavljen saobraćaj na dionici regionalnog puta Lukavica-Pale, u mjestu Trebević, u vremenu od 16.00 do 17.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog deminerskih radova na dionici magistralnog puta Brod na Drini - Šćepan Polje u blizini graničnog prelaza "Hum" u vremenu od 7.00 do 15.00 časova najavljene su 30-minutne obustave saobraćaja i 10-minutno propuštanje saobraćaja.

U toku je izgradnja saobraćajnice, pristupa novom carinskom terminalu, i kružne raskrsnice na dionici magistralnog puta Gradiška - Nova Topola, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

S obzirom da je riječ o veoma frekventnom putnom pravcu, iz AMS vozače mole da voze maksimalno oprezno i sporije, te da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dionicama magistralnih puteva Crkvina-Modriča, Šešlije-Johovac, Ustiprača- Međeđa i Foča–Dragočava u toku su radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno, uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Zbog radova u tunelu "Kalovita brda" na magistralnom putu LJubogošta-Pale, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na dionici magistralnog puta Crna Rijeka - granica Republike Srpske /Ugar/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova u tunelu "Ugar".

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini - granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Na dionici regionalnog puta Tedin Han - granica Republike Srpske/FBiH /Križ/, zbog radova, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Zbog izgradnje mini hidroelektrane izmijenjen je režim saobraćaja i postavljena je privremena signalizacija na dionici magistralnog puta Kotor Varoš - Obodnik.

Na dionici magistralnog puta, na lokalitetu mjesta Vojkovići, u Ulici 2. Sarajevske brigade – Krupac /Ulica Ravnogorska/, u vremenu od 8.15 do 15.00 časova, zbog deminerskih radova povremene su obustave saobraćaja u intervalima od 30 minuta, a 10 minuta se vozila propuštaju.

Zbog deminerskih radova na dionici magistralnog puta Brod-Odžak, u mjestu Klakar Donji, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova, saobraćaj se obustavlja u intervalima 30 minuta, a 10 minuta se propušta, kao i na dionici regionalnog puta Derventa - Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci.

Zbog radova na regionalnom putu međuentitetska linija Ćesim-Pridvorci, najavljene su izmjene u odvijanju saobraćaja.

U toku je rekonstrukcija dionice regionalnog puta Jezero-Šipovo, zbog čega se saobraćaj povremeno obustavlja u vremenu od 7.00 do 17.00 časova, po potrebi, u trajanju do jedan čas.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci, dok se zbog odrona, na dionici Kozarac-Mrakovica saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Na regionalnom Čajniče-Miljeno u mjestu Luke, zbog klizišta, saobraćaj se odvija oteženo, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka.

Iz AMS vozačima savjetuju da voze sporije i opreznije na relaciji granica FBiH/Republike Srpske Stanić Rijeka - granica Republike Srpske/FBiH Karuše i granica FBiH/Republike Srpske - granični prelaz Brod zbog prevoza vangabaritnog tereta na tim dionicama.

Na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza, na je snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase veće od 30 tona na nadvožnjaku na dionici magistralnog puta Klašnice-Šargovac u mjestu Trn, radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

Na području FBiH zbog radova na dionici auto-puta Sarajevo sjever - Podlugovi, saobraća se dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

Na dionici magistralnog puta Konjic-Ovčari, kao i kroz tunel "Crnaja", tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom, uz regulaciju semaforima.

Radovi su u toku i na putevima Počitelj-Žitomislići, Grude-LJubuški i Stolac- Hutovo.

Na graničnim prelazima nema dužih čekanja.

Granični prelazi Gabela - Gabela Polje, Kozarska Dubica - Hrvatska Dubica, Vaganj - Bili Brig, Hadžin Potok - Bogovolja, Orahov Do - Slano i Duži – Imotica privremeno su otvoreni kao međunarodni granični prelazi.