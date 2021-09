Paprena cijena povrća u Srpskoj: Kupus četiri puta skuplji nego lani

Cijena kupusa ove godine dostiže rekorde te tako vrećica varaždinca od 12 kilograma košta i do 17 KM, potvrdili su nam poljoprivredni proizvođači u Srpskoj i istakli da se poskupljenje očekuje i u narednom periodu.

Branko Mastalo, predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske, kaže za "Nezavisne novine" da se cijene ovog povrća kreću od 1,20 do 1,40 po kilogramu.

"Tako vrećica kupusa dostiže i do 17 KM. Razlog za tako visoku cijenu ove godine upravo je nedostak ovog povrća na tržištu, jer su povrtari odlučili da ove godine manje zasiju", kazao je Mastalo i dodao da je veća potražnja, a manje kupusa na tržištu razlog visokih cijena.

Veliki broj proizvođača odustao je od proizvodnje jer nisu imali ekonomsku računicu.

"Veliki proizvođači kupusa su odustali, te samim tim nemaju računa, nemaju povjerenja u to da kupus može imati neku cijenu, kad je unazad pet godina nema", ističe Mastalo.

Prošle godine proizvođači kupusa imali su velike količine ovog povrća.

"Prošle godine je vrećica kupusa koštala od tri do četiri KM, a ove godine je to i do četiri puta više", ističe Mastalo. Kako je rekao, mnogi zasadi zbog suše su ove godine pretrpjeli ogromnu štetu te su poljoprivrednici morali dodatno da ulažu u navodnjavanaje da bi imali rod.

"I to je na neki način uslovilo više cijene, do kojih je jednostavno moralo doći kao neka kompenzacija poljoprivrednim proizvođačima", kazao je Mastalo.

Da je vrećica kupusa varaždinca dostigla i veću cijenu od 17 KM potvrdio je i Savo Bakajlić, predsjednik Regionalnog udruženja poljoprivrednika Semberije i Majevice. "Do skoka cijene kupusa došlo je upravo jer se ljudi ne mogu upustiti u proizvodnju da bi bili konkurentni na tržištu, a ove godine su i manje zasadili upravo jer su prošle godine morali zaoravati zasijene površine pod kupsom", kazao je Bakajlić i ističe da je ovo tek početak talasa poskupljena povrća.

"Jednostavno cijene su veće zbog nedostataka ovog povrća kod naših proizvođača, tako da očekujemo i dalji poskupljenje ne samo kupusa nego i ostalog povrća. Mi sve vrijeme upozoravamo da će BiH doći u sitaciju da nećemo imati svoju hranu", kazao je Bakajlić. Ističe da je sada cijena kupusa oko 17 KM, mada je kod nekih proizvođača čak i viša.

"Poljoprivrednici kažu da je cijena još podnošljiva, ali su male količine koje mi imamo na tržištu tako da se u narednom periodu očekuje i dodatni skok cijena", reko je Bakajlić.

Da je kupus ove godine skup kaže i Darko Ilić, poljoprivrednik iz Gornjih Karajzovaca, kod Gradiške.

"Mi smo ranu vrstu kupusa prodavili po jednu KM za kilogram", kazao je Ilić i istakao da on u svojim zasadima nema kupusa varaždinca, ali zna da su ove godine jako visoke cijene.

Nerealno visoke cijene ovog povrća posljednjih su dana iznenadile mnoge građane Srpke, a jedana od njih je Zorica Filipović iz Banjaluke, koja ističe da je ranije kupovala na desetine vrećica kupusa za zimnicu, dok se sada to svelo na dvije ili tri vrećice.

"Nekad su ljudi za zimnicu kiselili po nekoliko buradi, a sada kisele po kanticu", zaključila je Filipovićeva.