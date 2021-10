Sunčano i toplo, na putevima magla

U BiH će danas biti sunčano i toplo, uz promjenljivu oblačnost. Na putevima oprez zbog magle.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Vjetar slab do umjeren južni, jugozapadni, na planinama pojačan, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 15 do 22 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena jutros: Sokolac minus dva, Doboj četiri, Bileća, Zenica pet, Han Pijesak, Čemerno, Prijedor, Bijeljina, Rudo, Sarajevo i Livno šest, Bugojno i Tuzla osam, Trebinje i Mrkonjić Grad deset, Bihać i Mostar 11, Novi Grad 13, te Banjaluka 14 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na regionalnom putu Jezero-Šipovo danas će, zbog sanacije, saboraćaj biti obustavljen na 10 časova, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Obustava je planirana od 8.00 do 18.00 časova, a za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na putni pravac Šipovo-Gerzovo-Baraći-Mrkonjić Grad. Obustava je planirana i sutra u istom terminu.

Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ kolovozi su jutros pretežno suvi i saobraćaj se odvija nesmetano, dok je vidljivost mjestimično smanjena zbog magle na području Dobija i Foče, a na području Kneževa duva jak vjetar.

Pojačan oprez pri vožnji neophodan je na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, zbog učestalih odrona zemlje i kamenja na kolovoz kao i na dionicama puteva na kojima se izvode radovi.

Izmijenjen je režim vožnje, zbog radova, na putevima Rača-Bijeljina, u rejonu Rače, Šipovo-Novo Selo, Draksenić-Vrbaška, Kozarska Dubica-Draksenić-Jasenovac, Brčko-Bijeljina pored rijeke Save, Banjaluka /Rudarska/-Stari Majdan, Dobro Polje-Jažići-Grajsoljci, Gradiška-Nova Topola, Crkvina-Modriča 1, Šešlije-Johovac, Tedin Han-Križ, Kotor Varoš-Obodnik, Jezero-Šipovo,

Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja u tunelu "Kalovita brda", na magistralnom putu LJubogošta-Pale, u tunelu "Čeljigovići" na putu Lapišnica-LJubogošta, u tunelu "Ugar" na putu Crna Rijeka-Ugar.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Saobraćaj se povremeno obustavlja do 15.00 časova zbog izvođenja deminerskih radova u Vojkovićima, Klakaru Donjem i u Gornjim Božincima.

Prevoz vangabaritnog tereta kretaće se na putevima Stanić Rijeka-Karuše /do 31. oktobra/, Caparde-granični prelaz Karakaj /do 24. oktobra/, Stanić Rijeka-Derventa /do 25. oktobra/. Vozači treba da voze opreznije i da poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

Na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza, zabrana za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona na nadvožnjaku broj 238 na dionici magistralnog puta Klašnice 2-Šargovac u mjestu Trn, dok je na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U FBiH na snazi su noćne obustave saobraćaja u tunelu Crnaja /Konjic-Jablanica/ od 23.00 do 4.30 časova, a tokom dana kroz tunel se saobraćaj odvija naizmjenično-jednom trakom.

Zbog izvođenja neophodnih radova, dvosmjerno odvijanje saobraćaja suprotnom trakom od zone radova aktuelno je na dionicama autoputa A-1 Kakanj-Visoko /na mostu u naselju Dobrinje/ i Podlugovi-Sarajevo sjever.

Na putu Tuzla-Kalesija /zbog radova u tunelu Čaklovići/, saobraćaj se obustavlja od 22.00 do 6.00 časova i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Usporeno, zbog radova, saobraćaj se odvija na putnim pravcima Donji VakuF-Jajce /Skela/, Nemila-Žepče /Donja Golubinja/, Grude-LJubuški /na izlazu iz Gruda/, Stolac-Hutovo /u mjestu Cerovica/ i Gračanica-Srnice Donje.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja. Granični prelaz Kozarska Dubica otvoren je za međunarodni putnički saobraćaj.