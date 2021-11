Šeranić: Protivnici vakcinacije koriste poluinformacije

Vakcina protiv virusa korona veoma je važna u zaštiti od novog agensa, a građani koji se protive imunizaciji koriste poluinformacije, istakao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.

Izvor: Mondo.ba/Vedran Ševčuk

Šeranić je rekao da će kolektivni imunitet jednog grada, sredine, regiona da uslovi kontrolu virusa, a to može da se desi prebolijevanjem ali i vakcinacijom, kako se to preporučuje, jer je u tom slučaju odgovor imunog sistema bolji.

"Ukoliko to ne učinimo, mi ćemo omogućiti virusu da i dalje cirkuliše među nama i da se tako stvaraju mutacije virusa. Svaki put kad odlažemo vakcinaciju dovodimo u potencijalnu opasnost i grad, sredinu, region od novog agensa koji može da učini nešto što ne želimo", rekao je Šeranić za RTRS.

On je naveo da su procjene da je do 40 odsto građana u Republici Srpskoj vakcinisano ali da to nije dovoljno.

Građane koji su primili ruski "sputnjik", vakcinu čija je primjena prva počela, pozvao je da prime i treću dozu, kao i one koji su se vakcinisali u Srbiji kako bi imali potpunije podatke o broju vakcinisanih.

Ministar je napomenuo da počinje period akutnih respiratornih infekcija, da je veliko je širenje samog virusa, kao i da su relaksirane mjere u odnosu na isti period prošle godine, pa je ponovo pozvao građane da se vakcinišu.

Naglasio je da je struka jasno rekla da je vakcinacija bezbjedna i za pacijente koji se bore protiv steriliteta i trudnice, ali da i dalje velik broj građana vjeruje neprovjerenim i nestručnim informacijama.

Šeranić je rekao da je najviše onih građana koji ne znaju zašto se ne vakcinišu, kao i onih koji nešto čekaju, te je veoma teško djelovati na takvu populaciju.

Istakao je i da su činili sve ono što treba da rade da bi se ljudi odlučili na vakcinaciju, ali je ukazao na otežanu komunikaciju zbog društvenih mreža koje su preplavljene raznim informacijama.

"Oni koji se protive vakcinaciji koriste poluinformacije", istakao je ministar zdravlja te dodao kako svi žele da se ovo smiri, ali se ne pitaju i šta su učinili da do toga dođe.

On je dodao da je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske zadužen da kontinuirano prati epidemiološku situaciju, i da će u zavisnosti od nje biti uvođene oštrije ili blaže mjere.

Šeranić je ponovio da niko nikada nije rekao da onaj ko se vakciniše ne može da se zarazi ali je naveo da je replikacija virusa kraća kod onih koji su primili vakcinu, pa je zato skraćen i period izolacije za vakcinisane.

"Nije ovo prva vakcina koja spasava čovječanstvo, a ne smije se zaboraviti ni obavezna imunizacija u dječijoj dobi, roditelji moraju da shvate da čuvaju sredinu na taj način", rekao je Šeranić.

Šeranić je istakao da očekuje da će u dogledno vrijeme kovid potvrde za Srpsku i BiH biti priznate od strane Evropske komisije.

O antibioticima je rekao da postoji mogućnost da će njihova pretjerana upotreba u slučajevima u kojima možda nisu bili potrebni usloviti i mogućnost razvoja rezistencije kod pojedinih bakterijskih sojeva, pa je upozorio da građani o njihovom korištenju treba da razmišljaju sa svojim ljekarom, a ne da ih sami uzimaju.