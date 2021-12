Danas suvo i hladno, večeras moguća kiša

U cijeloj BiH danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa temperaturom od dva do sedam, na jugu do 11 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Jutro je hladno uz slab do umjeren mraz, ponegdje oko rijeka i po kotlinama sa maglom. Na jugoistoku pretežno oblačno, u ostalim predjelima vedro sa malo oblaka, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće sunčanih perioda uz postepeno naoblačenje koje se premješta od sjeverozapada ka jugoistoku. Magla se ponegdje može duže zadržati i tokom dana uz nižu temperaturu u tim predjelima.

Uveče i tokom noći na nedjelju u jugozapadnim predjelima i na jugu padaće kiša, na sjeveru mjestimično slaba kiša.

Duvaće slab vjetar promjenljivog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Stanje na putevima

Na putevima u višim planinskim predjelima i preko prevoja mjestimično ima ugaženog snijega na kolovozu i poledice, dok je zbog niske temperature poledica moguća i u nižim predjelima, na svim mokrim ili vlažnim dionicama.

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske navode da je vidljivost zbog magle mjestimično smanjena u kotlinama i duž riječnih tokova, a da je dodatan oprez neophodan i na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina, zbog učestalih odrona, kao i na putevima sa sanacionim radovima, gdje je obavezno poštovanje privremene signalizacije.

Zbog snježnih smetova obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Ulog - Klanci, preko prevoja Morine.

Završen je dio radova na rekonstrukciji magistralnog puta Draksenić - Vrbaška, odnosno od Orahove prema Vrbaškoj, te se saobraćaj na toj dionici, odvija redovno.

Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Kozarska Dubica - Draksenić - granica BiH/Hrvatske /Jasenovac/.

Na dionici magistralnog puta Banjaluka /Rudarska/ - Stari Majdan izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije klizišta.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na spoju magistralnih puteva Kobaš - Derventa - Žirovine i Derventa /Žirovine/ -Vrhovi.

Na regionalnom putu Ugljevička Obrijež - Bobetino brdo, u rejonu Gornje Čađavice, raskrsnica "Numera", izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

U toku je izgradnja pristupa novom carinskom terminalu i kružne raskrsnice na dionici magistralnog puta Gradiška - Nova Topola, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Prohodan je put Vodice - Vrbaška jedan, poddionica Mrakovica - Podgradci.

Do kraja godine na magistralnom putu Rudanka - Doboj jedan, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela "Putnikovo brdo dva", izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog izgradnje mini hidroelektrane izmijenjen je saobraćaj i postavljena je privremena signalizacija na dionici magistralnog puta Kotor Varoš - Obodnik.

Na dionici magistralnog puta Crna Rijeka - granica Republike Srpske /Ugar/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova u tunelu "Ugar".

Na magistralnom putu Brod na Drini - granični prelaz Šćepan Polje zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Zbog radova na dionici regionalnog puta Bistrica-Pale jedan i na dijelu regionalnog puta Bistrica - Podgrab jedan, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije dionice regionalnog puta Jezero-Šipovo saobraćaj se povremeno obustavlja u vremenu od 7.00 do 17.00 časova, po potrebi, u trajanju do jedan čas.

Na dionici regionalnog puta Dobro Polje - Jažići - Grajsoljci izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova, kao i na dionici regionalnog puta Tedin Han - granica Republike Srpske/FBiH (Križ).

Na dionici lokalnog puta Laništa - Marković polje, saobraćaj se povremeno obustavlja u vremenu od 8.00 do 16.00 časova, u intervalima od 30 minuta obustave i 15 minuta puštanja saobraćaj zbo deminiranja terena na području lokalne zajednice Laništa.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka.

Na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje - Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase veće od 30 tona na nadvožnjaku na dionici magistralnog puta Klašnice dva - Šargovac u mjestu Trn.

Na području FBiH na magistralnom putu Tuzla-Kalesija, zbog radova u tunelu "Čaklovići", saobraćaj se obustavlja od 22.00 do 6.00 časova i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava.

Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Zbog radova u tunelu "Skela" na magistralnom putu Jajce - Donji Vakuf tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, dok se od 22.00 do 6.00 časova saobraćaj obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever zbog sanacionih radova na mostu saobraća se dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

U toku su radovi na magistralnom putu Jablanica-Mostar, na dijelu od Komadinovog vrela do mosta Begića i Begovića, zbog čega se od 8.00 do 16.00 časova saobraća naizmjenično jednom trakom.

Na području FBiH od ponoći ponovo počinju obustave saobraćaja kroz tunel "Crnaja" na putu Konjic - Jablanica u noćnim satima, od 23.30 do 4.30 časova.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.

(Srna)