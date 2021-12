Sunčano i hladno, jak vjetar upalio narandžasti meteoalarm

U BiH danas se očekuje pretežno sunčano, ali će uveče uz postepeno naoblačenje u zapadnim krajevima početi da pada slaba kiša. Jak vjetar upalio je meteoalarm za Livno i Banjaluku.

Izvor: Envato

Tokom noći kiša će postepeno jačati na jugu i zapadu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar. Uveče i tokom noći na zapadu će jačati jugo koji će povremeno imati i olujne udare, a tokom noći jak do olujni jugo će se proširiti na južne i jugoistočne predjele.

Dnevna temperatura vazduha od dva do sedam, na jugu do 10, a u višim predjelima od minus dva stepena Celzijusova. Tokom noći očekuje se porast temperature uz jak južni vjetar.

U većini krajeva jutros je hladno uz mraz, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus 11 stepeni Celzijusovih, Čemerno minus osam, Drinić i Kalinovik minus sedam, Drvar, Nevesinje, Sokolac, Han Pijesak, Šipovo i Zenica minus šest, Mrkonjić Grad, Sarajevo, Tuzla i Bihać minus pet, Banjaluka, Gacko i Ribnik minus četiri, Bileća, Doboj, Mrakovica, Prijedor i Srebrenica minus tri, Bijeljina, Novi Grad i Srbac minus jedan, Višegrad, Rudo i Foča nula, Trebinje jedan, a Mostar i Neum tri stepena Celzijusova.

Visina snijega na Han Pijesku je 30 centimetara, na Čemernu 15, na Sokocu, u Srebrenici, Kalinoviku i Rudom ispod 10 centimetara.

Jak vjetar upalio je narandžasti meteoalarm za područje Livna, a za banjalučku regiju žuti, koji još upozorava i na nisku jutarnju temperaturu u većini krajeva.

Na području Livna udari juga koji će imati snagu od 55 do 75 kilometara na čas očekuju se večeras od 19.00 časova do ponoći, objavljeno je na sajtu Meteoalarma.

Žuti meteoalarm upaljen je za područje Banjaluke zbog mogućeg jačanja južnog vjetra u večernjim časovima, udara iznad 50 kilometara na čas, kao i zbog jutarnje hladnoće koja će biti od minus šest stepeni Celzijusovih.

Za područja Foče i Višegrada prognozirana je jutarnja temperatura biti minus sedam, a minus 12 stepeni u višim predjelima.

Žuto upozorenje zbog niske jutarnje temperature na snazi je i za područje Livna, Sarajeva, gdje se očekuje da se temperatura vazduha spusti od minust deset do minus šest, zatim Tuzle od minus osam do minus šest, Bihaća od minus šest do minus tri, kao i Mostara gdje se jutros očekuje od minus tri do tri stepena.

Narandžasti meteoalarm upozorava na opasne vremenske prilike, a žuti na potencijalno opasno vrijeme.

Stanje na putevima

Ugaženog snijega ima na putevima u višim krajevima i preko prevoja, a vozači se upozoravaju i na klizav kolovoz, kao i učestale odrone, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Iz AMS-a vozačima skreću pažnju da voze oprezno na svim putnim pravcima i da na put ne kreću bez zimske opreme.

Na regionalnom putu Bistrica-Podgrab zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom. U toku su radovi na sanaciji ovog klizišta.

Izvor: Srna/Milorad Gutalj

Izmjene u odvijanju saobraćaja su na putnim pravcima na kojima se izvode radovi, poput magistralnih puteva Doboj-Rudanka, na području Dervente gdje se gradi kružni tok, Brod na Drini-granični prelaz Šćepan Polje, Kozarska Dubica-Draksenić, Banjaluka-Stari Majdan, Gradiška-Nova Topola, Kotor Varoš-Obodnik i kroz tunel Ugar na putu Crna Rijeka-entitetska granica.

Radovi se izvode i na regionalnim putevima Ugljevička Obrijež-Bobetino brdo, u rejonu Gornje Čađavice, Bistrica-Pale i Bistrica-Podgrab, Šipovo-Novo Selo, Jezero-Šipovo, gdje po potrebi u toku dana dolazi do obustave saobraćaja, te

Ukrina-Gornja Vijaka.

Deminerski radovi se izvode na putnim pravcima Derventa-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, te Laništa-Marković Polje, zbog čega će dolaziti po povremenih obustava saobraćaja.

Dionicama kojima se kreće vangabaritni prevoz savjetuje se oprezna vožnja i da vozači poštuju uputstva ovlaštenih osoba iz pratnje.

U FBiH se i dalje radi u tunelu Crnaja na putu Konjic-Jablanica zbog čega se saobraćaj tokom dana odvija naizmjenično, jednom trakom, dok se u noćnim časova, od 23.30 do 4.30, obustavlja.

Zbog radova u tunelu Skela, na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, a od 22.00 do 6.00 časova se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Usporeno, zbog radova, saobraća se na putnim pravcima Olovo-Kladanj /Olovske Luke/, Jablanica-Mostar /Komadinovo vrelo do mosta Begića i Begovića/, Blažuj-Gromiljak /Radanovići/, Doboj-Gračanica /u Klokotnici/, na izlazu iz Gruda prema LJubuškom i Stolac-Hutovo /u mjestu Cerovica/.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema dužih zadržavanja.