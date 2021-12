FBiH danas odlučuje o zabrani gradnje malih hidroelektrana: Aktivisti pred zgradom Parlamenta Federacije

Predstavnici organizacija koje se bore za zaštitu rijeka okupili su se danas ispred Parlamenta FBiH kako bi apelovali da se na sjednici Doma naroda usvoje dopune Zakona o električnoj energiji, kojim je predviđena zabrana dalje gradnje MHE.

Izvor: Fondacija Atelje za društvene promjene - ACT

Lejla Kusturica, liderka i aktivistkinja Fondacije Atelje za društvene promjene, rekla je kako se nada da će 58 delegata Doma naroda usvojiti Zakon o električnoj energiji, za koji se aktivisti, mještani i građani bore već 10 godina, piše Klix.ba.

"Ova gradnja koja uništava naše rijeke i uništava naš opstanak. Jako je važno da oba Doma parlamenta usvoje ovaj Zakon u što kraćem roku kako bismo spriječili dalju gradnju MHE. Očekujemo da se danas 58 ljudi neće oglušiti o volju nekoliko stotina aktivista, hiljade mještana, desetine hiljada građana koji šalju pisma i apeluju ljudima koji sjede u ovoj instituciji", rekla je Kusturica.

Podsjetila je kako je Predstavnički dom u aprilu ove godine u redovnoj proceduri usvojio ovaj zakon, a danas je ovaj zakon na dnevnom redu po hitnoj proceduri u Domu naroda.

"Zaista se nadamo da nas domovi neće dovesti u neku proceduralnu zavrzlamu i odužiti proces usvajanja zakona. Ovdje je posebno važno vrijeme jer zakon sprječava izdavanje daljnjih koncesija. U Federaciji BiH se u ovom trenutku planira, gradi ili su izdate dozvole za 194 male hidroelektrane. Procjenjujemo da dopune Zakona o električnoj energiji nam mogu pomoći da spriječimo gradnju oko 100 malih hidroelektrana", zaključno je navela.

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH danas bi se na sjednici po hitnom postupku trebao izjasniti o predloženim dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH, kojim se stvara pretpostavka za zabranu izgradnje malih hidroelektrana, instalisane snage do i uključivo 10 MW na cijeloj teritoriji Federacije BiH.

Zakon je dopunjen prije svega odredbom u članu kojim se definiše šta su to "male hidroelektrane (mHE)“ a one su definisane kao "hidroenergetski objekat instalisane snage do i uključivo 10 MW", što u sadašnjem Zakonu i podzakonskim aktima nije definisano.

Član 78. Zakona dopunjen je odredbom člana kojom se obustavlja izdavanje Energetskih dozvola za male hidroelektrane na cijeloj teritoriji Federacije BiH, čime se onemogućava izdavanje odobrenja za građenje od bilo koje nadležne institucije za izdavanje akata za građenje za mini hidroelektrane.

To u konačnici ima za posljedicu i nemogućnost građenja, odnosno zabrane izgradnje mini hidroelektrana.

(Klix.ba/Mondo)