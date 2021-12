Oblačno sa slabim snijegom, na putevima poledica

U BiH će danas biti pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom ili susnježicom i temperaturom od minus jedan do pet, na jugu oko osam stepeni Celzijusovih.

Izvor: FENA

Ujutru malo do umjereno oblačno i hladno uz mraz, po kotlinama sa maglom, na istoku na planinama ponegdje sa slabim snijegom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana sunčani periodi na sjeveru i jugu, na zapadu i istoku umjereno do pretežno oblačno. U noći na utorak moguća je slaba kiša na sjeverozapadu.

Duvaće slab do umjeren uglavnom zapadni i sjeverozapadni vjetar, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Han Pijesak minus pet, Šipovo i Bihać minus četiri, Sokolac minus tri, Banjaluka minus dva, Prijedor, Gradiška, Srebrenica, Gacko, Nevesinje i Sarajevo minus jedan, Bileća, Višegrad, Zvornik, Tuzla i Zenica nula, Bijeljina, Doboj i Livno jedan, Trebinje dva, Mostar tri, te Neum šest stepeni Celzijusovih.

Visina snijega u 7.00 časova: Bjelašnica 105, Han Pijesak 70, Sokolac 41, Tuzla 39, Ivan-sedlo 34, Srebrenica 27, Kalinovik 25, Gacko 20, Sarajevo 18, Bijeljina 15 centimetara.

Stanje na putevima



Većina puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros je prohodna, a poledica je izražena posebno u višim predjelima, preko mostova i nadvožnjaka, te na prilazu tunelima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Ugaženog snijega i poledice ima na putnim pravcima Vlasenica-Han Pijesak, preko prevoja Han Pogled, Sarajevo-Foča preko Rogoja i Gacko-Tjentište, preko prevoja Čemerno.

Na magistralnom putu Sarajevo-Rogatica, preko prevoja Romanija, zbog snijega i leda na kolovozu saobraća se otežano i usporeno, te je i dalje aktuelna zabrana saobraćaja za teretna vozila ovom dionicom puta.

Na dionicama Livno-Kupres, Livno - Mrkonjić Grad, Ključ-Bihać i Bosanski Petrovac - Drvar duva jak vjetar koji mjestimično formira snježne nanose.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina povećana je opasnost od odrona kamenja i zemlje na kolovoz, pa se vozačima savjetuje da voze maksimalno oprezno, te da na put ne kreću bez obavezne zimske opreme.

Zbog snježnih smetova u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ulog- Klanci preko prevoja Morine.

Zbog aktiviranog klizišta na dionici magistralnog puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići /na liniji razgraničenja/, saobraća se otežano, jednom trakom.

Na regionalnom putu Bistrica-Podgrab, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se naizmjenično, jednom trakom. U toku je sanacija ovog klizišta.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na spoju magistralnih puteva Kobaš-Derventa-Žirovine i Derventa /Žirovine/-Vrhovi.

Na magistralnom putu Brod na Drini-Granični prelaz Šćepan Polje, do 15. decembra od 8.00 do 16.00 časova dolaziće do povremenih obustava saobraćaja u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja vozila, zbog bušačko-minerskih radova.

Zbog sanacionih radova, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici na magistralnog puta Kozarska Dubica-Draksenić-granica BiH/Hrvatska /Jasenovac/ u dužini 16,5 kilometara.

U toku je izgradnja saobraćajnice /pristupa novom carinskom terminalu/ i kružne raskrsnice na dionici magistralnog puta Gradiška-Nova Topola, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja.

Zbog izgradnje mini hidroelektrane, izmijenjen je saobraćaj i postavljena privremena signalizacija na magistralnom putu dionica Kotor Varoš-Obodnik.

Na magistralnom putu Brod na Drini-Granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta.

Zbog deminiranja, biće polučasovnih obustava saobraćaja na dionici regionalnog puta Derventa-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci i na dionici lokalnog puta Laništa-Marković Polje.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa premašuje 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje zbog oštećenja kolovoza, za teretna vozila mase veće od 30 tona na nadvožnjaku u mjestu Trn, a na dionici Brod na Drini-Šćepan Polje za sva vozila ukupne mase veće od 16 tona.

Na području Federacije BiH zbog radova u tunelu "Crnaja" na putu Konjic-Jablanica tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom, dok se u noćnim satima od 23.30 do 4.30 saobraćaj obustavlja.

Zbog radova u tunelu "Skela", na magistralnom putu Jajce - Donji Vakuf tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, dok se u noćnim satima, od 22.00 do 6.00 časova saobraćaj obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.