Saobraćaj otežan u planinskim predjelima

U BiH jutros se saobraća otežano, posebno u planinskim predjelima gdje ima ugaženog snijega.

Izdvajaju se putni pravci Kneževo-Ugar, Mrkonjić Grad - Mlinište, Sarajevo-Rogatica preko Romanije, Sarajevo-Foča preko prevoja Rogoj i Vlasenica - Han Pijesak preko prevoja Han Pogled.

Zbog snježnih smetova u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ulog - Klanci preko prevoja Morine, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Srpske.

U nižim predjelima saobraća se mjestimično po mokrim i klizavim kolovozima, a zbog niske temperature moguć je nailazak na poledicu, posebno preko mostova, nadvožnjaka i na prilazima tunelima.

Iz AMS vozačima savjetuju opreznu i sporiju vožnju, te da na put ne kreću bez zimske opreme.

Zbog aktiviranog klizišta na dionici magistralnog puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići (na liniji razgraničenja), saobraća se otežano, jednom trakom.

Na regionalnom putu Bistrica-Podgrab, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se naizmjenično, jednom trakom. U toku je sanacija ovog klizišta.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na spoju magistralnih puteva Kobaš-Derventa-Žirovine i Derventa (Žirovine)-Vrhovi.

Na magistralnom putu Brod na Drini - Granični prelaz Šćepan Polje, do 15. decembra od 8.00 do 16.00 časova dolaziće do povremenih obustava saobraćaja u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja vozila, zbog bušačko-minerskih radova.

Zbog sanacionih radova, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici na magistralnog puta Kozarska Dubica-Draksenić-granica BiH/Hrvatska (Jasenovac) u dužini 16,5 kilometara.

U toku je izgradnja saobraćajnice (pristupa novom carinskom terminal) i kružne raskrsnice na dionici magistralnog puta Gradiška-Nova Topola, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja.

Zbog izgradnje mini hidroelektrane, izmijenjen je saobraćaj i postavljena privremena signalizacija na magistralnom putu dionica Kotor Varoš-Obodnik.

Na magistralnom putu Brod na Drini-Granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta.

Zbog deminiranja, biće polučasovnih obustava saobraćaja na dionici regionalnog puta Derventa-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci i na dionici lokalnog puta Laništa - Marković Polje.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa premašuje 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje zbog oštećenja kolovoza, za teretna vozila mase veće od 30 tona na nadvožnjaku u mjestu Trn, a na dionici Brod na Drini-Šćepan Polje za sva vozila ukupne mase veće od 16 tona.

Na području Federacije BiH zbog radova u tunelu "Crnaja" na putu Konjic-Jablanica tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom, dok se u noćnim satima od 23.30 do 4.30 saobraćaj obustavlja.

Zbog radova u tunelu "Skela", na magistralnom putu Jajce - Donji Vakuf tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, dok se u noćnim satima, od 22.00 do 6.00 časova saobraćaj obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Usporeno, zbog radova, saobraća se na putnim pravcima: Olovo-Kladanj, Jablanica-Mostar, Blažuj-Gromiljak, Doboj-Gračanica, Grude-LJubuški i Stolac-Hutovo.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

(Srna, Mondo)