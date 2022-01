Vjetrovito i toplo, tokom noći susnježica i snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno, toplo i vjetrovito vrijeme sa temperaturom od 11 do 20, u višim predjelima od sedam stepeni Celzijusevih.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Jutro je toplo i vjetrovito. Na jugu i jugozapadu oblačno uz slabu kišu, u ostalim predjelima pretežno vedro uz umjerenu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana se nastavlja toplo i vjetrovito vrijeme uz umjeren do jak jugo. Na jugu i jugozapadu će biti oblačno uz povremenu kišu, a u ostalim predjelima suvo i umjereno oblačno uz sunčane periode.

Uveče na sjeverozapadu kiša jača i tokom noći će se postepeno širiti ka istoku. Doći će do zahlađenja, pa će na sjeverozapadu kiša preći u susnježicu i snijeg, prvo u višim predjelima, a do narednog jutra i u nižim.

Do sutra ujutru u višim predjelima na sjeverozapadu formiraće se snježni pokrivač od 10 do 20 centimetara, a u nižim od jedan do tri centimetra.

Duvaće umjeren južni i jugoistočni vjetar sa jakim do olujnim udarima. Prema kraju dana u Posavini i Krajini vjetar u skretanju na sjeverni i sjeveroistočni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Rudo i Bjelašnica nula, Višegrad i Doboj dva, Zenica tri, Zvornik, Sokolac, Čemerno i Tuzla četiri, Prijedor šest, Bijeljina, Bileća i Gacko sedam, Nevesinje i Ivan sedlo osam, Banjaluka i Livno devet, Mostar 10, Mrkonjić Grad i Gradačac 11, Trebinje i Sarajevo 12, Bihać 14, te Neum 15 stepeni Celzijusevih.



Stanje na putevima: Magla u kotlinama, jaki udari na području Kneževa

Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po suvim ili vlažnim kolovozima, u kotlinama i duž riječnih tokova mjestimično ima magle, a na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina mogući su odroni kamenja i zemlje na kolovoz.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske upozoravaju na jake udare vjetra na području Kneževa.

Zbog klizišta, saobraćaj se na dionici magistralnog puta Foča - Goražde, u mjestu Filipovići, na liniji razgraničenja, odvija otežano, jednom trakom.

Danas od 8.00 do 17.00 časova, zbog radova, biće obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Jezero - Šipovo.

Na regionalnom putu Bistrica - Podgrab, zbog klizišta, saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog radova u tunelu "Čeljigovići" izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Lapišnica - LJubogošta.

Na magistralnom putu Brod na Drini - granični prelaz Hum/Šćepan Polje zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Zbog radova na izgradnji vodovodne mreže izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Lamovita - Ivanjska, ukupne dužine 690 metara.

Na spoju magistralnih puteva Kobaš - Derventa - Žirovine i Derventa /Žirovine/ - Vrhovi zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog radova u tunelu "Ugar" na dionici magistralnog puta Crna Rijeka - granica Republike Srpske /Ugar/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Režim u odvijanju saobraćaja izmijenjen je i na dionici magistralnog puta Banjaluka - Stari Majdan dva, na regionalnom putu Ugljevička Obrijež - Bobetino brdo, u rejonu Gornje Čađavice, raskrsnica "Numera", na dionici regionalnog puta Šipovo - granica Republike Srpske/FBiH /Novo Selo/.

Zbog klizišta, jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka.

Na dionicama granica FBiH/Republike Srpske Ledenice - Crkvina - Modriča - granica Republike Srpske/FBiH Karuše, granica FBiH/Republike Srpske Karuše - Doboj - Johovac - auto-put - Banjaluka - Prijedor - Novi Grad - granica Republike Srpske/FBiH Otoka, granica FBiH/Republike Srpske Stanić Rijeka –auto-put Banjaluka – "Sim impex", Kotor Varoš - Banjaluka - auto-put- granični prelaz Gradiška i granični prelaz Deleuša - Gacko - Nevesinje - granica Republike Srpske/FBiH Velagić kreće se prevoz vangabaritnog tereta.

Vozačima iz AMS skreću pažnju da voze opreznije i da poštuju uputsva ovlaštenih lica iz pratnje.

Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa sutra od 12.00 časova do petka, 7. januara, do 24.00 časa.

Na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje - Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase veće 30 tona, na nadvožnjaku na dionici magistralnog puta Klašnice dva - Šargovac u mjestu Trn, radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini - granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na području FBiH zbog radova u tunelu "Crnaja" na putu Konjic - Jablanica tokom dana saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom, dok se u noćnim časovima, od 23.30 do 4.30 časova, saobraćaj obustavlja.

Na magistralnom putu Jajce - Donji Vakuf zbog radova u tunelu "Skela", tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, a u noćnim časovima, od 22.00 do 6.00 časova, saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Usporeno, zbog radova, saobraćaj se odvija na putnim pravcima Olovo - Kladanj, Jablanica - Mostar, Doboj - Gračanica, Grude - LJubuški i Stolac - Hutovo.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Kozarska Dubica otvoren je za međunarodni putnički saobraćaj.