Banjaluka: Obustava saobraćaja 8. i 9. januara

Na teritoriji Grada Banjaluka u subotu i nedjelju, 8. i 9. januara, biće potpuno obustavljen saobraćaj na određenim saobraćajnicama, povodom proslave Dana Republike Srpske, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

U saopštenju se navodi da će 8. januara saobraćaj biti obustavljen od 9.30 časova do 10.40 časova u Aleji Svetog Save od raskrsnice sa Ulicom Gundulićeva do raskrsnice iste ulice sa Bulevarom srpske vojske.

Saobraćaj će biti obustavljen od 10.30 do 12.00 časova u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana do raskrsnice sa Alejom Svetog Save.

"Saobraćaj će biti obustavljen i u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana do raskrsnice iste ulice sa Ulicom olimpijskih pobjednika, Kninska ulica, Ulica Marije Bursać od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom, i Ulica Milana Tepića od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom, od 11.00 časova do potrebe", dodaje se u saopštenju.

Saobraćaj u Aleji Svetog Save, na dijelu od Gundulićeve do Bulevara srpske vojske biće obustavljen od 16.00 časova pa nadalje do potrebe.

U nedjelju, 9. januara saobraćaj će biti obustavljen od 7.00 časova do potrebe u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana do raskrsnice iste ulice sa Alejom Svetog Save.

"Ulica kralja Petra Prvog Karađorđevića na dijelu od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice iste ulice sa Ulicom olimpijskih pobjednika do Ulice Trive Amelice, Kninska ulica, Ulica Marije Bursać od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom i Ulica Milana Tepića do raskrsnice sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom, biće obustavljena za saobraćaj u vremenu od 10.00 časova do potrebe", navodi se u saopštenju.

Saobraćaj će biti obustavljen od 10.00 časova do potrebe u Ulici olimpijskih pobjednika na dijelu od Gundulićeve do Ulice 1. krajiškog korpusa.

U saopštenju MUP-a se navodi da će saobraćaj biti obustavljen i u Aleji Svetog Save na dijelu od Ulice vladike Platona do Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića i u Ulici Vuka Karadžića na dijelu od Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića do Vidovdanske ulice od 10.00 časova do potrebe.