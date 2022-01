Banjaluka: Obustava saobraćaja zbog Bogojavljenske litije

Grad Banjaluka najavio je sutra 18.01. obustavu saobraćaja i izmjene u trasama javnog prevoza od 11 do 14 časova, zbog održavanja Bogojavljenske litije za koje je predviđeno kretanje od Sabornog hrama Hrista Spasitelja do Gradskog mosta u Ulici Patre.

Saobraćaj će biti obustavljen u sljedećim ulicama: Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice Aleja Svetog Save do Bulevara cara Dušana, Marije Bursać, na dijelu od Kninske do Kralja Petra I Karađorđevića, Bulevar cara Dušana, na dijelu od Ulice Kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Đure Daničićam, Teodora Kolokotronisa, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice Patra, Patra, na dijelu od Ulice Kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Mirka Kovačevića, Isaije Mitrovića, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Patre i Makarija Sokolovića, Slavka Rodića, Ljupka Račića, Braće i sestara Kapor i 22. aprila.