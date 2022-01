Skraćena izolacija i radno vrijeme ugostiteljskih objekata u Republici Srpskoj

Republički štab za vanredne situacije donio je danas na sjednici zaključak kojim je dao preporuku Vladi Republike Srpske da donese Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19.

Predloženim izmjenama, ograničava se radno vrijeme svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira na to da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.) u periodu od 6.00 do 24.00 časa, dok će u skladu sa Uredbom noćni klubovi moći i dalje obavljati djelatnost u vremenu od 6.00 do 2.00 časa narednog dana.