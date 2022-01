Danas kiša, susnježica i snijeg

U BiH danas se očekuje nova promjena vremena, naoblačenje sa kišom, susnježicom i snijegom.

Izvor: FENA

U prvom dijelu dana biće pretežno sunčano i relativno toplo za ovo doba godine, uz postepeno naoblačenje. Tokom popodneva padavine će prvo zahvatiti sjeverne predjele, a do večeri će se proširiti ka jugu i istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Padaće prvo slaba kiša, u višim predjelima snijeg. Do večeri će uz pad temperature kiša preći u susnježicu i snijeg i u nižim predelima. Tokom noći na sjeveru će padavine postepeno prestati.

Do narednog jutra u višim predjelima će pasti oko 10 do 15 centimetara novog snijega, a u nižim krajevima će se formirati manji snježni pokrivač, uglavnom do pet centimetara. Ponedgje na sjeveru ga neće ni biti.

Najviša dnevna temperatura vazduha od četiri do 10, u višim krajevima od jedan stepen.

Duvaće slab do umjeren vjetar južnih smjerova, popodne i uveče u skretanju na sjeverni.

Jutros preovladava pretežno oblačno vrijeme u Hercegovini, Krajini, na jugozapadu i u centralnim krajevima, a u ostalim područjima je pretežno vedro, navode iz Federalnog hidrometeorolškog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac minus 13, Rudo minus 10, Bjelašnica minus osam, Srebrenica i Jajce minus šest, Doboj, Han Pijesak, Sarajevo, Tuzla i Zenica minus pet, Bijeljina i Bugojno minus čestiri, Gacko, Prijedor i Srbac minus tri, Zvornik, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Drvar minus dva, Banjaluka, Bileća i Nevesinje nula, Gradačac i Livno jedan, Mostar dva, Mrakovica, Ribnik i Trebinje tri, te Bihać i Neum sedam stepeni.

Najviše snijega jutros ima na Han Pijesku 17 centimetara, zatim na Čemernu 10, dok u Srebrenici, Sokocu, Rudom i Mrkonjić Gradu visina snježnog pokrivača iznosi tri centimetra.