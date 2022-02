Upućena inicijativa entitetskim vladama za jeftinije lijekove u BiH

Udruženje "Misli dobro" iz Banjaluke uputilo je inicijativu entitetskim vladama i nadležnim ministarstvima zdravlja za uvođenje diferencirane maloprodajne marže na lijekove, čijim usvajanjem bi došlo do pojeftinjenja lijekova u BiH, posebno onih skupljih.

Prema prijedlogu Udruženja, najviša maloprodajna marža na lijekove do pet KM iznosila bi 25 odsto, na lijekove čija je cijena od pet do 10 KM maksimalna marža iznosila bi 20 odsto, dok bi na lijekove čija je cijena od 10 do 30 KM marža mogla biti najviše 15 odsto.