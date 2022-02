Nikako ne uzimajte samoinicijativno: Doktor upozorava ako pijete andol, brufen ili kardiopirin

Prof. dr Radmilo Janković iz Srbije pričao je o opasnostima lijekova koje mnogi gutaju kao bombone - andol, aspirin, kardiopirin i druge nikako ne treba uzimati na svoju ruku!

Izvor: YouTube/K1 televizija

Anesteziolog prof dr Radmilo Janković pričao je o lijekovima koje Srbi gutaju kao bombone, naročito tokom pandemije korona virusa. Svi su "čuli" za D dimer, opasnost od tromboze, ali je sve češće da ljudi tokom bolovanja ili nakon preležane korone uzimaju lijekove na svoju ruku.

Dr Janković je upozorio na tu pojavu i naveo nekoliko primjera iz svoje prakse zbog kojih ćete zaista dva puta razmisliti pre nego što uzmete brufen, andol, kardiopirin...

"Teoretski, da, aspirin odnosno acetisalicilna kiselina ili kardiopirin smanjuju potencijal nastanka tromba, i to je OK. Ali svaki takav lijek, s druge strane, potencira sklonost ka krvarenju. Druga strana medalje kada sprečavate tromb je da možda možete potencirati krvarenje. Zato je neophodno, koje god lekove da uzimate protiv koagulacije, da imate adekvatan terapijski monitoring. Kroz analize se prijati efekat leka da ne bi došlo do predoziranja", rekao je on.

Mnoštvo ljudi samoinicijativno uzima lijekove, jer su negdje čuli da može samo da im pomogne, a ne i da im naškodi. Opasna greška!

"Čuli su rekla-kazala, iz tuđeg iskustva, da bi kao bilo dobro da uzimaju aspirin. Neki drugi ljudi uzimaju čak i lijekove koji su mnogo opasniji, fraksiparin injekcije, koje se daju praktično u stomak. Uzimaju čak i lijekove čiji je efekat jako teško kontrolisati. Zato u srpskom protokolu piše da ne smijete da uzimate lekove protiv zgrušavanja krvi, uključujući i andol koji mnogi piju, a on uopšte nije protiv toga. Andol sprečava sljepljivanje trombocita za ugrušak. Jedino ako vam je ljekar rekao, nevezano za kovid, da bi trebalo da ih uzimate. Ako ste imali infarkt ili operaciju srca, ako ste u visokom riziku za tromb ili tromboemboliju, onda se preventivno uzimaju ovi lijekovi", rekao je on.

Dr Janković je takođe kazao i da mu pacijenti često šalju vrednosti D dimera, misleći da je on "kao slika u ogledalu".

"To su čak i pacijenti koji ne odu u kovid ambulantu, već misle da samo D dimer oslikava opasnost od tromba. Čuli su - što jeste tačno - da je tromb jedna od najtežih komplikacija kovida. Ali moram vam reći, uzimanje opasnih lijekova na svoju ruku i savjetovanje o doziranju samo na osnovu D dimera, nikako nije dobro", rekao je on. Voditeljka emisije "Uranak" na televiziji K1 ga je tu zaustavila, rekavši mu da mnogi ljudi nabrojane lijekove ne smatraju opasnim.

"Odlično zapažanje, jer ljudi nisu svesni da su ti lekovi opasni. Evo primera, zamislite, recimo, da neko boluje od čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu. Da bi gledaoci razumjeli, pacijent tada ima ranicu na sluzokoži želuca ili crijeva. Ta ranica može zbog kiseline da izazove životno ugrožavajuće krvarenje. Inače radim kao anesteziolog, susrećem se često sa akutnim hirurškim pacijentima, mi jako često imamo životno ugrožavajuća krvarenja od predoziranja različitim terapijima, ne samo andolom i brufenom već i drugim lijekovima, među kojima su i vitamin K antagonisti", rekao je on.

(MONDO)