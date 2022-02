Nikola Dupalo, ''spartanac'' iz Novog Grada: U glavi možete premostiti i najveću fizičku bol (VIDEO)

Za Mondo je pričao Nikola Dupalo, sportista i avanturista iz Novog Grada koji iza sebe ima hiljade pređenih kilometara na biciklu, ali i hiljade urađenih vježbi kojima je oborio neke rekorde.

Izvor: Privatna arhiva

U januaru 2015. sve je iznenadila vijest da je mladić iz Republike Srpske uradio 32.000 trbušnjaka i oborio evropski rekord.

Dupalo je čuo informaciju da rekord u broju urađenih trbušnjaka drži mladić iz Beograda, koji je uradio 30.000. I onda je odlučio da ga nadmaši. U teretanu "Apolo" u Novom Gradu ušao je 12. januara 2015., a nakon 12 sati i 45 minuta rekord je bio nadmašen za 2000.

Bio je aktivan sportista, igrao košarku, vozio bicikl i trčao, a tokom priprema za rekord pojačao je disciplinu i zdravu ishranu.

"Ipak, tog dana sam pojeo burek i popio kolu, ali ipak to nije bio problem da uspijem", priznaje Dupalo.

Kompletan broj trbušnjaka je urađen bez pauze i to je bio jedan od preduslova da rekord bude priznat.

Dupalo je bivši košarkaš, vojnik, radio je kao spasilac u SAD. Završio je fakultet sportskih nauka, kao diplomirani košarkaški trener je radio u Kini. U moru zanimljivih crtica iz njegovog života posebno treba istaći to da je biciklom išao na izuzetno daleka putovanja i da je tako stigao do Hong Konga. ''Pedalao'' je do Rusije kako bi ukazao na problem skladištenja radioaktivnog otpada u blizini njegovog rodnog grada.

Uskoro planira da krene još dalje.