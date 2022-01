Savo Popović, Banjalučanin koji se razumije u pare (VIDEO)

Pezosi, reali, funte, levi, šekeli, za mnoge su samo novac koji nema mnogo smisla osim ako ste u nekoj određenoj zemlji. Za numizmatičare, novčanice su posebna strast. Savo Popović je jedan od njih.

Izvor: Mondo - Vedran Šečvuk

On posjeduje više različitih valuta nego što ih možete naći u bilo kojoj domaćoj banci. Isto tako, ima i starih novčanica da ih od njega mogu nabavljati muzeji. Jednu novčanicu konvertibilne marke, koja više nije u upotrebi, Centralna banka BiH za svoj izložbeni prostor nabavila je upravo od njega. Ali slično se dešavalo sa nekim starijim novčanicama u muzejima okolnih zemalja.

Poznavanje starog novca dovelo ga je do toga da je postao saradnik uglednih svjetskih magazina koji se bave numizmatikom, kada su pisali o novčanicama sa naših prstora.

"Kao mali sam počeo sakupljati novčanice, to mi je bilo zanimljivo jer imaju geografsku i istorijsku poveznicu sa raznim narodima. Vremenom, kako sam se ozbiljnije time bavio, dobio sam priliku i izuzetnu čast da budem jedan od dva koautora izdanja World wide paper money kataloga, koji zovu biblijom papirnog novca. Učestvovao sam u stvaranju još dvadesetak kataloga i časopisa koji se bave numizmatikom, kao što je World replacement notes, te neki regionalni katalozi", kaže Savo.

Ono što najčešće želi naglasiti ljudima jeste da ne vjeruju u filmske priče, da će pronaći nešto posebno i rijetko, što će na aukciji dostići basnoslovne sume.

Njegov hobi počiva na strasti i tu vrijednost ima drugačiji kurs nego u banci.

"Što se tiče numizmatike kod nas, to je nemoguće. Ono što zaista vrijedi nalazi se u nekoj instituciji ili kod ozbiljnog kolekcionara. Ono što možete vidjeti na 'Diskaveriju', da nađeš nešto u podrumu i to vrijedi ogromne pare, to su gluposti. Ovo je više neko naše lčno zadovoljstvo, kroz putovanja, upoznavanje ljudi, druženje, razmjenu, ali što se tiče novca, tu velikih para nema".

Gdje novca ipak ima, odnosno, može ga biti. Savo tvrdi da bi Centralna banka BiH (CBBIH) mogla da ostvari značajne dodatne prihode kada bi kao druge banke, izdavala jubilarni novac povodom nekih događaja koji prvilače pažnju.

Kolekcionara širom svijeta ima, ali za takve ideje nema nikakve volje ni kreativnosti.

"Ozbljne banke na tome zarađuju mnogo novca. Jubilarni novac je novac koji nije u opticaju ali ima podlogu i nominalnu vrijednost, a pravi se povodom događaja koji su atraktivni, poput Kineske nove godine ili Olimpijskih igara. CBBiH kada bi se zainteresovala za to, bez da se dotiče naše lokalne prošlosti, mogla bi da zaradi značajne novce, recimo desetine miliona. Za te stvari postoji veliki interes u svijetu, a kroz to bi se mogao napraviti i pozitivni imidž države, ali to nikog u CBBiH ne zanima i sve stoji decenijama bez pomaka".

Pogledajte cijelu priču: