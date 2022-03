Napadao martovski snijeg: Pročitajte prognozu za danas (FOTO)

U BiH će danas biti oblačno sa snijegom, a na jugu sa kišom. Snijeg je jutros padao u većini krajeva.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Krajem dana očekuje se prestanak padavina uglavnom na sjeverozapadu, jugozapadu i dijelom na jugu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura od nula do tri, na jugu do sedam, a u centralnom pojasu i u višim predjelima od minus dva do mius pet stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus 12, Han Pijesak i Čemerno minus šest, Mrakovica minus pet, Sokolac minus četiri, Mrkonjić Grad, Srebrenica, Bugojno i Sarajevo minus dva, Šipovo minus jedan, Bihać, Banjaluka, Novi Grad, Ribnik, Doboj, Zenica, Foča i Višegrad nula, Bijeljina, Prijedor i Srbac jedan, Bileća tri, Trebinje pet, Mostar šest, te Neum sedam Celzijusovih stepeni.

Najoblinije padavine u protekla 24 časa od 9,5 po metru kvadratnom registrovane su na Han Pijesku, potom Rudom 7,2, te Srebrenici 6,8.

Visina snijega na Han Pijesku je 55, Čemernom 29, Mrakovici 16 i Kalinoviku 15 centimetara.