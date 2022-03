Sunčano i toplije, oprez zbog klizavih kolovoza

U BiH će danas biti pretežno sunčano, uz porast dnevne temperature vazduha. Putevim klizavi zbog niskih jutarnjih temperatura.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Jutro je pretežno vedro i hladno uz slab do umjeren mraz, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče će uslijediti porast oblačnosti sa zapada, ali će biti suvo.

Jutarnja temperatura vazduha od minus šest do dva stepena, u višim predjelima i na planinama od minus 10, a maksimalna dnevna od četiri do devet, na sjeveru i jugu do 14, u višim predjelima i na planinama od jedan stepen Celzijusev.

Vjetar slab promjenljivog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Kalinovik minus 13, Sokolac minus devet, Han Pijesak, Čemerno, Nevesinje minus osam, Rudo, Šipovo minus sedam, Foča, Bileća, Višegrad, Drinić, Srebrenica minus šest, Novi Grad, Prijedor minus pet, Banjaluka, Gradiška, Doboj, Srbac, Ribnik minus četiri, Bijeljina, Zvornik, Mrkonjić Grad, Bugojno minus tri, Sarajevo minus dva, Livno, Tuzla minus jedan, Trebinje, Mostar, Zenica nula, Bihać jedan, Mrakovica dva stepena Celzijuseva.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/saobraćaj se jutros odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, poledica je moguća u višim predjelima i preko prevoja zbog jakog mraza, a na području Kneževa povremeno duva jak vjetar.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske upozoravaju na učestale odrone na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, te pozivaju vozače da voze maksimalno oprezno i da na put ne kreću bez obavezne zimske opreme.

Režim saobraćaja izmijenjen je na dionici magistralnog puta Ivanjska-Šargovac, zbog sanacije, kao i na ukrštanju magistralngo i regionalnog puta zbog izgradnje kružnog toka u Trnu.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš i dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina zbog izgradnje razvodne mreže vodovoda.

Zbog deminiranja na Tjentištu, na lokaciji Nacionalni park "Sutjeska"-Gusni put, doći će do povremenih obustava saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod na Drini dva-Vrba, opština Foča, od 8.00 do 15.00 časova, svaki radni dan u intervalima po 30 minuta.

Povremene obustave saobraćaja, zbog deminiranja, biće i kod kampa Hum-Žitinski potok, na dionici magistralnog puta Brod na Drini dva–granica Republike Srpske/Crna Gora, opština Foča, od 8.00 do 15.00 časova, svaki radni dan u intervalima po 30 minuta.

Zbog deminiranja, dolazi do povremenih obustava saobraćaja na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, grad Derventa, od 8.00 do 15.00 časova, i to 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj zbog radova na spoju navedenog magistralnog puta i prilaznog puta prema petlji Rudanka na auto-putu, kao i na dionici Rudanka-Doboj jedan radi isključivanja i uključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce".

Zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se na dionici magistralnog puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići /na samoj liniji razgraničenja/, odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom.

Na regionalnom putu Bistrica-Podgrab, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom. U toku je sanacija ovog klizišta.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona, na nadvožnjaku broj 238 na dionici magistralnog puta Klašnice dva-Šargovac u mjestu Trn, jer nakon destrukcija nastalih mehaničim udarima, nadvožnjak nema dozvoljenu nosivost za realna saobraćajna dinamička opterećenja.

Na magistralnom putu M-18, dionica Brod na Drini-granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog radova u tunelu "Crnaja" na putu Konjic-Jablanica tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, dok se od 23.30 do 4.30 časova saobraćaj obustavlja.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu "Skela", tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, a od 22.00 do 6.00 časova saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Zbog radova, sporije se saobraća na putevima: Srebrenik-Ormanica /izlaz iz Srebrenika/, Grude-LJubuški /na izlazu iz Gruda/ i Stolac-Hutovo u mjestu Cerovica.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.