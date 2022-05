Đajić povodom Međunarodnog dana babica: Obezbjeđujemo sve bolje uslove za porodilje i bebe

U banjalučkom porodilištu godišnje se obavi do 3.200 poroda, a generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Vlado Đajić istakao je danas da čine sve da obezbijede što bolje uslove za porodilje i novorođenčad, kao i za rad babica.

Izvor: Srna/Snježana Lepir

Povodom Međunarodnog dana babica, Đajić je naveo da je cilj UKC-a da dorbo obuči babice, a istovremeno da skrene pažnju koliko je važan korektan i fin odnos prema pacijentima.

"Zahvalan sam babicama za sve što rade za naše porodilje i beba i svakodnevno dobijam pohvale za njihov rad. To je posebna profesija, jer one su te koje svakodnevno gledaju rađanje novog života, ali to je i veoma odgovoran posao, jer i od njihovog rada zavisi tok poroda", rekao je Đajić novinarima u Banjaluci.

Đajić je podsjetio da je UKC potpisao ugovor i da se kreće u rekonstrukciju Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

"Saniraćemo podove i mokre čvorove, a da nije bilo pandemije sigurno bi rekonstruisali kompletnu kliniku. Pravimo plan za početak vještačke oplodnje u UKC-u, a istovremeno su u toku radovi na prvoj banci humanog mlijeka u Republici Srpskoj i rješavanja polikliničkog dijela Klinike za dječije bolesti", istakao je Đajić.

Babica Milijana Makivić, koja u UKC-u radi 32 godine, navela je da je ova profesija lijepa i odgovorna, jer prisustvovati najljepšem događaju u životu majke i pomoći u tome je najljepše na svijetu.

"Naše porodilište zadovoljava svjetske standarde, tako je i opremljeno. Imamo pet porođajnih sala. Porodilište je usko vezano za operacionu salu i za Odjeljenje intenzivne njege, jer se svi porodi ne završe prirodnim pitem, nego i carskim redom", napomenula je Makivićeva.

Ona je navela da je svaka porodilja pod intenzivnim nadzorom ljekara, akušera i obučene babice, kao i da u banjalučkom porodilištu rade četiri ljekara specijaliste, pet ljekara specijalizanata i 14 edukovanih babica.

Babica Dragana Bašić 16 godina radi u Klinici za ginekologiju i akušersvtvo, od čega osam godina u porodilištu.

"Babica je jedno od najljepših zanimanja, emotivno, ali i jako odgovorno. Nema ništa ljepše od toga da budete prisutni kada majka prvi put u naručje uzme svoje nvorođenče", naglasila je Bašićeva.

Ona je dodala da babice moraju biti spremne za sve situacije koje vrijeme donosi, što su na najbolji način pokazali prilikom pandemije, kada je uspješno porođeno više od 80 porodilja oboljelih od kovida 19.

"Naš cilj je da svaka porodilja iz UKC izađe zadovoljna i sa osmijehom na licu", rekla je Bašićeva.

Babice u UKC-u pohvalila je i mlada porodilja Dobrila Knežević, koja je istakla da su joj porodi u banjalučkom porodilištu prošli bez ikakvih problema i zamjerki, te da su joj babice pomogle da kroz ovo iskustvo prođe što lakše i bezbrižnije.

(SRNA)