U Sarajevu obilježen Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope (FOTO)

Povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope, delegacije različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini položile su cvijeće i odale počast na Spomen-obilježju "Vječna vatra" u Sarajevu.

Cvijeće na Spomen-obilježje je položio i Željko Komšić, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici Federacije BiH.

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović tom prilikom je poručio da će uprkos svim izazovima evropski put Bosne i Hercegovine i antifašističke vrijednosti koje baštine svi građani i sve etničke grupe u BiH ipak na kraju pobijediti.

”Na današnji dan, kada se obilježava Dana pobjede nad fašizmom i Dan Evrope, stiče se dojam da u Bosni i Hercegovini nikada dalje nismo bili od Evrope i da nismo nikada bili bliže nekim fašističkim idejama. S druge stane, siguran sam da građani BiH kako vrijednosno tako i kulturološki i geografski, pripadamo Evropskoj uniji i pripadamo antifašističkim vrijednostima. Međutim, retrogradne politike pokušavaju da nametnu neke druge ideje i pokušavaju da ožive fašizam i pokušavaju da kažu da je EU nešto što nama ne treba. Apsolutno se ne slažem s takvim ocjenama i siguran sam da će evropski put Bosne i Hercegovine i sve antifašističke vrijednosti koje baštine svi građani i sve etničke grupe u BiH ipak pobijediti”, rekao je Dunović.

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić istakla je da su mir, sloboda i stabilnost nešto za što se vlasti i građani moraju boriti svaki dan.

”Možda je danas, u trenutku kada se zlo fašizma opet nadvilo nad Evropom, važnije nego ikada ponavljati koliko je važno da baštinimo i njegujemo tradiciju antifašizma, da njegujemo sve one vrijednosti na kojima su odrastale generacije naših bosanskohercegovačkih ljudi. Mir, sloboda i stabilnost je nešto za što se moramo boriti svaki dan”, rekla je Karić.

Nijaz Skenderagić, ispred Saveza antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata BiH (SABNOR), izjavio je da se pokazalo da pobjeda nad zlom nije konačna iako su mnogi mislili da je 1945. godine fašizam zaista pobijeđen.

Dodao je da je i danas, nažalost, na ovim balkanskim prostorima na djelu veliki projekat revizionizma kada se želi promijeniti istorija, želi se od pobjednika učiniti poraženi, a od zločinaca napraviti heroje.

”Želimo sa svim dobrim ljudima da u 21. stoljeću gradimo Bosnu i Hercegovinu kao društvo antifašizma u kojem nikom neće biti tijesno i u kojem ćemo moći živjeti kao ljudi”, kazao je on.

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto poručio je da je važno voditi odlučnu borbu te ponavljati ”Smrt fašizmu”.

”Nevjerovatno je da smo opet došli u situaciju da neki poklici iz prošlih vremena koji su bili neka vrsta fraze, koji su vremenom oslabili, i da opet moramo to izgovarati. A to je 'smrt fašizmu'. Nevjerovatno je da je to i danas aktuelno. Moramo se boriti i moramo ponavljati 'Smrt fašizmu'”, rekao je Forto.