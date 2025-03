Ponegdje moguća kiša: Danas pretežno oblačno, toplo i vjetrovito

U BiH umjereno do pretežno oblačno, toplo i vjetrovito.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 14 stepeni na jugu do 23 stepena na istoku, u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.

Prije podne će biti uglavnom suvo uz vrlo slabu kišu ponegdje. Sredinom dana kiša će početi na jugu i zapadu.

Slaba kiša će se zatim premještati ka istoku, a do večeri padavine će prestati.

Počeće da jača vjetar i poslije podne i uveče će biti vjetrovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će u prvom dijelu dana biti slab, a zatim umjeren do jak jugo. U višim predjelima u Krajini vjetar će imati i olujne udare.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je umjereno do pretežno oblačno, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Gaco nula, Sokolac jedan stepen, Bileća i Široki Brijeg tri, Foča četiri, Banjaluka, Jajce, Prijedor, Sanski Most, Zenica pet, Trebinje, Livno, Mostar, Trebinje, Tuzla šest, Doboj i Sarajevo sedam, Bugojno 10, Gradačac 11 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros se vozi po pretežno suvom kolovozu, saobraćaj se odvija redovno, a učestali su odroni na brojnim dionicama.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske saopštili su da je zbog aktiviranog klizišta i dalje u prekidu saobraćaj na regionalnom putu Stari Ugljevik - Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, a u funkciji su alternativni putni pravci.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, zbog izvođenja minersko-bušačkih radova na kamenolomu "Rogoušić" u opštini Pale, doći će do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, radnim danima i subotom, po potrebi od jednom do dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog izvođenja deminerskih radova na regionalnom putu Doboj-Maglaj u mjestu Trbuk, privremeno će dolaziti do obustave saobraćaja od 11.00 do 16.00 časova, maksimalno 15 minuta u toku jednog dana.

Na magistralnom putu Trnovo-Miljevina, u kanjonu rijeke Bistrice, zbog izvođenja minerskih radova saobraćaj će biti privremeno obustavljan radnim danom od 7.00 do 16.00 časova, po potrebi u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka.

Na magistralnom putu Lepenica - Han Ploča, zbog sanacionih radova, od 7.00 do 17.00 časova vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Radovi su aktuelni na auto-putu A-1 Podlugovi-Visoko, kao i na magistralnim putevima: Hadžići-Sarajevo, pružni prelaz u Blažuju, Potoci-Mostar, obilaznica kroz Mostar, Ćehaje-Srebrenik i Konjic-Jablanica, kod tunela Crnaja, a na mjestima izvođenja radova saobraća se jednom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, zbog oštećenja kolovoza, još je obustavljen saobraćaj.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Zbog oštećenja mosta obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu BiH sa Hrvatskom - Brčko-Gunja. Granični prelaz mogu koristiti samo pješaci, biciklisti i motociklisti.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, koja se preusmjeravaju na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.

(Srna/Mondo)