Danas toplo, ali nestabilno: U pojedinim krajevima mogući pljuskovi i nepogode

U BiH danas će biti toplo, ali nestabilno vrijeme, uz jači razvoj oblaka.

U pojedinim dijelovima prema jugu očekuju se pljuskovi praćenim grmljavinom, a lokalno su moguće nepogode uz pojačan vjetar, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 21 do 26, a u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusovih.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, poslijepodne u zoni padavina pojačan.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Han Pijesak i Čemerno pet, Sarajevo šest, Sokolac sedam, Bileća osam, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Rudo devet, Prijedor i Tuzla deset, Banjaluka i Bihać 11, Bijeljina i Doboj 12, Trebinje 13 i Mostar 14 stepeni Celzijusovih.

STANJE NA PUTEVIMA

Na većini puteva u Republici Srpskoj jutros se saobraćaj odvija nesmetano, a uslovi za vožnju su povoljni, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog sanacije magistralnog puta Draksenić-Vrbaška saobraćaj je potpuno obustavljen i preusmjerava se na putne pravce Draksenić - Kozarska Dubica - Prijedor i Gradiška - Nova Topola - Laktaši.

Zbog opasnosti od pojave klizišta na regionalnom putu u rejonu Starog Ugljevika prema Glavičicama zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila preusmjeravaju se preko lokalnog puta Modran - Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje - Donja Trnova - Glavičice - Mezgraja. Zabrana se ne odnosi na vozila Rudnika i Termoelekotrane "Ugljevik".

Zbog izvođenja deminerskih radova svaki radni dan od 8.00 do 16.00 časova dolazi do povremenih obustava saobraćaja na dionici Brod na Drini dva - Vrba na lokaciji Tjentište u opštini Foča, i to 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Zbog radova usporen je ili izmijenjen režim odvijanja saobraćaja na putevima Derventa-Žirovina, Crkvina-Modriča i Šešlije-Johovac, Bijeljina - Ugljevička Obrijež, Kotor Varoš - Čelinac, Čelinac - Ukrina, te Rudanka - Doboj, gdje se gradi dionica auto-puta Koridora "Pet ce".

Zbog oštećenja mosta zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase iznad 10 tona na mostu kralja Aleksandra, preko rijeke Lim, na dionici magistralnog puta granica Brodar-Rudo, a za ostala vozila se ograničava brzina kretanja preko mosta na 20 kilometara na čas.

Zbog izvođenja deminerskih radova dolazi do povremenih obustava saobraćaja na dionici puta Polje-Podnovlje u mjestu Gornji Božinci kod Dervente od 8.00 do 15.00 časova, i to 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se na dionici puta Foča-Goražde u mjestu Filipovići odvija otežano jednom saobraćajnom trakom.

Na regionalnim putevima radi se na dionicama Srbac - Gornja Vijaka - Razboj, Razboj - Tedin Han i Tedin Han - Teslić, te Šipovo - Novo Selo i Jezero-Šipovo.

Na regionalnom putu Bistrica-Podgrab, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija naizmjenično jednom saobraćajnom trakom, a zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini - granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna saobraćaj obustavljen.

Zbog aktiviranih klizišta saobraćaj na putu Ukrina - Gornja Vijaka odvija se jednom saobraćajnom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Vangabaritni prevoz kreće se pravcem granični prelaz Podvrsnik - LJubinje - Trebinje - granični prelaz Klobuk, pa se vozačima savjetuje da voze opreznije i poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici Polje-Podnovlje zbog oštećenja kolovoza, kao i za teretna vozila nosivosti iznad 30 tona na nadvožnjaku na dionici Klašnice dva - Šargovac u mjestu Trn, a na dionici Brod na Drini - Šćepan Polje za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.