Stanivuković o gradskom prevozu: Grad preuzima na sebe 90 odsto tereta poskupljenja

Gradonačelnik Draško Stanivuković kazao je da je za vanrednu sjednicu Skupštine Grada predložena odluka o javnom prevozu prema kojoj će Grad 90 odsto tereta poskupljenja preuzeti na sebe, umjesto građana.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Napomenuo je da usvajanje cjenovnika ne znači poskupljenje, nego da je to preduslov da Grad preuzme plaćanje prevoza za studente, učenike i penzionere.

"Neće biti 25 odsto korekcija cijene koju su tražili prevoznici, nego 15 odsto poskupljenje kada pričamo o cjenovniku koji Grad preuzima na sebe. Dakle, Grad preuzima 90 odsto tereta na sebe i to je maksimalno koliko možemo jer nemamo više sredstava s obzirom na to da su nam smanjili izvorne prihode", naglasio je on, te dodao da na vanrednoj sjednici očekuje konstruktivnu diskusiju.

Kako je kazao, sve dalje što traže odbornici koji nemaju tu vrstu odgovornosti kao gradonačelnik – jeste puko izražavanje želja.

"Svi mi imamo želje. Mi danas želimo da gorivo nije skupo, ali jeste. Želimo da čelik nije skup, ali jeste. U tom pravcu, cijene za studente, osnovce i penzionere mi preuzmemo na sebe jer smo ocijenili da su to kategorije koje najviše koriste javni prevoz i da su to kategorije koje najteže podnose bilo kakvu vrstu poskupljenja", poručio je gradonačelnik.

Prema njegovim riječima, Grad će u okviru ovih paketa preuzeti na sebe da sufinansira prevoz za one osnovce u pojedinim dijelovima grada, koji do škole imaju manje od četiri kilometra i koji se ne uklapaju u program resornog ministarstva za plaćeni javni prevoz.

"Iz nevolja smo pronašli rješenje, a nedaće koje su nas zadesile na globalnom nivou tržištu pretvorili smo u naše komparativne prednosti", naveo je on.

Najavio je da će javni prevoz na ljeto za pojedine kategorije penzionera biti potpuno besplatan.

Govoreći o obustavama prevoza kazao je da je u razgovoru sa prevoznicima dobio informaciju da se od ove sedmice odvija prevoz u normalnom režimu i da će prevoznici prije bilo kakvih drugih odluka – sačekati vanrednu sjednicu zakazanu za 17. maj.