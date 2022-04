Autoprevoznici u Banjaluci najavili skraćivanje polazaka i tužbu protiv Gradske uprave (FOTO)

Prevoznici u Banjaluci jutros su zaustavili autobuse u znak protesta kraj Gradske uprave, nakon što je juče odbijen prijedlog cjenovnika o poskupljenju javnog prevoza. Najavljena je tužba protiv Grada i svakodnevno skraćivanje polazaka za sat vremena.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Direktor "Autoprevoza" Dejan Mijić najavio je da će od 4. maja prevoznici svaki dan skraćivati zadnje polaske po sat vremena dok potpuno ne obustave prevoz, ukoliko se ništa ne promijeni do tada.

Mijić kaže da je prevoznike iznenadila dešavanja u Skuštini, i da se zbog toga prevoznici vraćaju na stare zahtjeve od marta i poskupljenje od 25 odsto.

"Nadali smo se da će doći do nekih rješenja, ali se to nije desilo. Živimo u gradu gdje de preko naših leđa vodi politička kampanja. Došlo je do zaokreta. Smatrali smo da je problem menadžment Gradske uprave, smatrali smo da je došlo do dogovora, a za nas je iznenađenje da nije došlo ni do razgovora u Skupštini, a kamoli čega drugog. Obavještavaćemo putnike o potezima".

Mijić kaže da su prevoznici ušli u velike gubitke.

"Mora se odobriti povećanje cjenovnika. Ako Gradska skupština ima novca može da to nadoknadi. Novca se nema, mi sve teškoće podnosimo sami. Ušli smo u velike gubitke. Nemamo čim da plaćamo gorivo i plate. Najbolje bi bilo da obustavi sve i rasprodamo autobuse, a putnici će se snaći. Nadamo se da toga neće doći", kaže Mijić.

Dodaje da je do poskupljenja došlo u svim gradovima, a samo nije u Banjaluci, ali da će danas podnijeti tužbu protiv Gradske uprave.

"Smatramo da je to puno manje za šta je poskupilo sve drugo. Dalje ne možemo. Danas ćemo podnijeti tužbu protiv Gradske uprave i tražiti odštete za štete koje su trpile naše firme".

Autobusi sa natpisima "upozorenje" zaustavili su se jutros kraj Gradske uprave, a na njima piše da će svaki dan skraćivati broj polazaka i svaki put sat vremena duže sve dok se na vanrednoj sjednici Skupštine grada ne usvoji povećanje cijene karte u gradskom prevozu.

Podsjećamo, prevoznici od marta traže povećanje cijena karata gradskog prevoza, a ovo je treći ovakav protest ove godine.

Na prošloj posebnoj sjednici Skupštine grada prevoznici su dobili subvencije, a Grad je preuzeo na sebe obavezu da nadoknadi dva mjeseca kada su poskupljenja (goriva) počela.

Nakon toga je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao da Grad više nema sredstava u budžetu da mjesečno subvencioniše prevoz, te predložio poskupljenje karata za 15 odsto, što su juče predstavnici skupštinske većine odbili.