Gradski saobraćaj u Banjaluci bio zaustavljen na pet minuta, evo šta traže prevoznici (FOTO)

Predstavnici preduzeća koja obavljaju posao javnog prevoza u Banjaluci zaustavili su danas autobuse na pet minuta zahtijevajući povećanje cijena karata 15-20 posto, kao i da Grad i Vlada RS pomognu plaćanje doprinosa za radnike od avgusta prošle godine.

Direktor banjalučkog "Autoprevoza" Dejan Mijić kaže da su prevoznici primorani na ovakve poteze.

“Mi bi voljeli da je cijena nafte niža. Nije stvar da ćemo zaraditi. Nije stvar da ćemo mi drastično poboljšati situaciju povećanjem cijena već želimo da isplatimo plate radnicima. Grad nam nije davao subvencije. Preživljavano posljednje dvije godine uz pomoć Vlade. I njima smo uputili dopis da se uplati doprinos prevoznicima”, kaže Mijić.

Na pitanje o mogućnosti da grad osnuje svoje preduzeće, Mijić objašnjava da za javno gradsko preduzeće treba mnogo financijskih sredstava.

“Za javni prevoz potrebno je 150-200 autobusa da bi funkcionisalo. Mi vozila kupijemo na tržištu, jedno takvo košta oko 300.000 evra. Kupujemo starija jer nemamo sredstava. Moje preduzeće je upalo u kredite i nemamo osnovu da nabavljamo nova. Vršimo amortizaciju”.

Direktor "Pavlović tursa" Goran Starčević uvjerava da će prevoznici zadržati stare cijene tokom marta, ali da će se stvari promijeniti od sljedećeg mjeseca.

“Nije riječ samo o formiranju cjenovnika. Već došlo je do promjena i uvođenja besplatnih javnih karti od strane Gradske uprave i to sve treba da se koriguje sa nama. Postoje neke stvari koje nisu riješene. Mart mjesec ćemo ispoštovati i zadrzati cijene, ali od aprila se neke stvari moraju riješiti”, poručio je on.

