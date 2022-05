Sunčano i vruće, poslije podne mogući pljuskovi

Sunčano i još toplije vrijeme danas će biti u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, dok se u drugoj polovini dana u centralnim predjelima i na jugoistoku očekuje naoblačenje, uz moguće kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.

Na sjeveru se uveče očekuje postepeno naoblačenje, koje će do narednog jutra donijeti slabu kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 27 do 33 stepena, u višim predjelima od 22 stepena Celzijusa.

Duvaće slab vjetar sjevernih smjerova ili promjenljiv.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je u većini krajeva sunčano vrijeme uz malu oblačnost.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Gacko i Bjelašnica 13, Čemerno i Široki Brijeg 14, Rudo, Bugojno i Ivan-sedlo 15, Drinić i Jajce 16, Zvornik, Kalinovik, Mlječanica, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Novi Grad, Ribnik, Bihać, Drvar, Livno i Sarajevo 17, Bileća, Višegrad, Gradiška, Grude, Sanski Most i Zenica 18, Banjaluka, Doboj, Prijedor, Neum i Tuzla 19, Bijeljina i Trebinje 20, Gradačac 21 i Mostar stepeni Celzijusa.

Stanje na putevima

Povoljni su uslovi za vožnju i saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija redovno, na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza Srpske.

Do povremene obustave saobraćaja, zbog deminiranja, dolaziće i na magistralnom putu Šamac-Grebnice, na lokalitetu Grebnice-Tišina, od 8.00 do 14.00 časova. Obustave će biti u intervalima od 30 minuta i 15 minuta propuštanja saobraćaja.

Obustava saobraćaja zbog radova na snazi je na magistralnom putu Lamovita-Ivanjska, od Verića do Ivanjske. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, lokalnim putem Lamovita-Bistrica-Ivanjska.

Izmjene u odvijanju saobraćaja su i na magistralnim putnim pravcima Prijedor-Kozarac, Derventa-Žirovina, Bijeljina-Ugljevička Obrijež, Čelinac-Kotor Varoš, Rudanka-Doboj i Foča-Goražde, u mjestu Filipovići.

Zbog oštećenja mosta, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila maksimalnog osovinskog opterećenja iznad 10 tona po osovini, na mostu Kralja Aleksandra, preko rijeke Lim, na dionici magistralnog puta granica Brodar-Rudo, granica Republike Srpske i Srbije, a za ostala vozila brzina kretanja preko mosta ograničena je na 20 kilometara na čas.

Na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje, zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Usporeno se zbog radova saobraća regionalnim putnim pravcima Teslić dva-Teslić tri-Podjezera, Čelinac-Ukrina, Srbac-Gornja Vijaka-Razboj, Razboj-Tedin Han i Tedin Han-Teslić, Bistrica-Podgrab, Šipovo-Novo Selo, Jezero-Šipovo i Ukrina-Gornja Vijaka, gdje je aktivirano klizište.

Na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji. Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja. Zabrana saobraćaja ne odnosi na vozila Rudnika i Termoelektrane Ugljevik.

Do povremenih obustava saobraćaja, zbog demineranja, dolazi na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, grad Derventa, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova.

Vangabaritni prevoz kreće se putnim pravcima: Gacko-Nevesinje-granični prelaz Bakračuša, Ledenice-Crkvine-Šamac, Podvrsnik-LJubinje-Trebinje-granični prelaz Klobuk, granični prelaz Deleuša-Bileća-Trnovo-Bogatići-Istočno Sarajevo, Brod-Karuše i Tramošnica-Obudovac-Brčko, pa se vozačima savjetuje da voze opreznije i poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

U FBiH će zbog radova na dionici Buna-Počitelj u mjestu Ševaš NJive od danas svaki dan osim nedjelje i praznika na snazi će biti dnevne obustave saobraćaja od 9.00 do 12.15 časova, od 13.15 do 15.00 časova i od 17.00 do 19.00 časova.

Za vrijeme obustave saobraćaj će se preusmjeravati na alternativne pravce Tasovčići-Tromeđa-Mostar, Tasovčići-Masline-Buna i Tasovčići-Domanovići-Buna.

Zbog sanacionih radova na auto-putu za saobraćaj zatvorena preticajna traka od naplatnog mjesta Sarajevo sjever do petlje Sarajevo sjever u dužini 400 metara. Za vrijeme radova saobraća se voznom trakom.

Za saobraćaj se večeras od 19.00 časova do sutra ujutro do 6.00 časova zatvara dionica Zenica jug -Zenica sjever zbog redovnog servisiranja opreme u četiri tunela.

Radovi se izvode i na vijaduktu Klopče na dionici auto-puta Zenica sjever-Zenica jug, gdje se saobraća preticajnom trakom, dok je vozna traka zatvorena za saobraćaj.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, a u noćnim časova saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Sporije, zbog radova, saobraća se i na putnim pravcima: Konjic-Jablanica /tunel Crnaja/, Donji Vakuf-Travnik /Komar/, Žepče-Zenica /Golubinja/, Ripač-Dubovsko, Šamac-Orašje /dionica Grebnice-Bazik/ i Stolac-Hutovo /u mjestu Cerovica/.

Na graničnim prelazima zadžavanja nisu duža od 30 minuta.

